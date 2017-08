M. Guitouni sâ€™entretient avec les ambassadeurs dâ€™Irak du Qatar et dâ€™Argentine : Renforcement de la coopÃ©ration bilatÃ©rale et au sein de lâ€™Opep

Le ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni a reçu hier au siège de son département ministériel l’ambassadeur d’Irak en Algérie M. Abdurrahmane Hamed Mohamed Al-Husseini et l’ambassadeur de l’Etat du Qatar en Algérie M. Ibrahim Abdelaziz Essahlaoui, indique un communiqué du ministère. M. Guitouni et M. Al-Husseini ont passé en revue l’état des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de l’énergie et les moyens de leur renforcement, saluant les relations «traditionnelles et historiques» entretenues entre les deux pays. L’ambassadeur a réitéré «l’engagement de son pays à respecter ses quotas de production et à soutenir les efforts menés par les pays Opep et non-Opep en vue de stabiliser les marchés pétroliers à moyen et long terme». Les deux parties ont également abordé les relations bilatérales et les perspectives de coopération et d’échange d’expérience algérienne dans les domaines gazier, des hydrocarbures et de la formation intéresse particulièrement la partie irakienne, ajoute la même source.

D’autre part, les discussions avec l’ambassadeur du Qatar M. Essahlaoui ont porté sur l’état des relations de coopération et de partenariat dans le domaine énergétique ainsi que les opportunités d’affaires et les perspectives futures d’investissement dans des projets structurants en Algérie, notamment en matière d’échange d’expérience et de transfert de savoir-faire dans le domaine du gaz naturel liquéfié. A cet effet, le ministre a sollicité l’appui du Qatar pour la mise en place d’un institut du gaz en Algérie dans le cadre de la coopération entre les pays membre du GECF (Forum des pays exportateurs de Gaz). L’évolution du marché pétrolier international a été également abordée par les deux parties qui ont insisté sur la nécessité de la coordination et de la concertation entre les pays Opep et non-Opep pour la stabilisation et le redressement du marché, indique le communiqué.

M. Mustapha Guitouni, a également reçu hier l'ambassadeur d'Argentine à Alger, M. Ruben Buira, avec qui il s'est entretenu sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans les domaines des hydrocarbures, a indiqué un communiqué du ministère. La rencontre a été l'occasion pour les deux parties de passer en revue les relations de coopération bilatérale dans le secteur des hydrocarbures. Par ailleurs, le ministre et l'ambassadeur ont salué les relations qualifiées d'«excellentes» entre les deux pays et ont exprimé leur intérêt à renforcer les relations bilatérales dans les domaines des hydrocarbures, les énergies renouvelables et la formation. Ils ont, en outre, abordé la situation du marché pétrolier et son impact sur les économies des deux pays.