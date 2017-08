Ã€ LA VEILLE DE LA RENTRÃ‰E SOCIALE : Distribution de milliers de logements

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a déclaré, que son secteur va procéder au lancement des 330 000 unités de logements dans le cadre du programme des 1 600 000 unités tracé par le Président de la République, dont 55 000 unités à Alger et 120 000 AADL, en plus des logements relevant d’autres formules. Il a indiqué que 50% de ce programme est prêt à être lancé, tandis que les 50% restants font face au problème du foncier.

Ainsi, et en insistant sur «le respect du calendrier de travail» M. Temmar a souligné que l’établissement d’un bilan préliminaire du secteur demande

« une bonne maîtrise des chiffres» qui, selon lui, nécessite « un travail technique et logistique» pour établir des statistiques exactes.

Il a insisté, toutefois, sur le fait d’accorder une « plus grande importance» à l’urbanisation pour être en adéquation avec l’aspect de construction, rappelant que l’Algérie dispose de plus de 7 000 architectes en la matière.

Il a déploré, par contre, le fait que certaines wilayas disposent de beaucoup d’inspections d’urbanisme, tandis que d’autres non.

« 14 wilayas enregistrent des carences en terme d’inspections d’urbanisme, tandis que d’autres comme Alger, Oran… disposent d’un surplus. Je trouve qu’il est temps de faire un équilibre», dira-t-il, tout en préconisant la mise en place des mécanismes de contrôle urbanistique qui enregistrent à leur tour « un grand manque», selon le ministre.

Il a également estimé que, s’agissant du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, qui est un « département grand et lourd», vu les responsabilités qui lui incombent, l’urbanisme doit compter autant que le volet habitat. « Nous ne devons pas oublier que nous chapeautons également le volet urbanisme. Nous avons un grand travail à faire concernant l’urbanisme ainsi que l’aménagement des villes et l’embellissement de nos villes», a-t-il relevé.

Afin d’avoir une meilleure connaissance des problématiques relevant du secteur de l’habitat et de l’urbanisme, M. Temmar a indiqué à la presse, en marge de cette cérémonie de remise des clés à Djenane Sfari, commune de Birkhadem, qu’il compte tenir des ateliers de travail et des réunions avec les cadres et responsables du secteur en vue de tracer une feuille de route et un agenda pour définir ainsi la manière de procéder.

En réponse à une question sur l’importance qu’il accordera aux différentes formules de logements prévues par le Président de la République au profit des citoyens, le nouveau ministre a tenu à préciser qu’il est important de ne pas concentrer toute l’attention sur l’AADL. Cette dernière, poursuit-il, n’occupe que 15% de la totalité du programme du Président. Il a indiqué qu’il existe d’autres problèmes qui nécessitent d’être résolus, à l’instar du permis de construire, l’urbanisation, l’aménagement… «Je trouve qu’il est temps, au ministère, d’avoir une administration électronique qui permet le traitement rapide des dossiers, mais aussi de donner des réponses rapides aux citoyens dans l’objectif de leur éviter les longues durées d’attente», explique le ministre.

Par ailleurs, M. Temmar compte axer sur l’information et organiser des rencontres avec les journalistes en vue de fluidifier la communication au profit des citoyens et ce, via la presse mais aussi les réseaux sociaux, a-t-il déclaré.



Distribution de logements

AADL et LPP



Pas moins de 1 411 unités AADL et LPP ont été distribuées, hier, dont 1 068 relevant de la formule AADL et 343 logements LPP à Alger. Il s’agit de la distribution de plus de

1 000 unités AADL réparties sur trois sites, en l’occurrence, Ouled Fayet (474), Djenane Sfari (308) et la Ville nouvelle de Sidi Abdellah avec 286 logements. Concernant la formule LPP, 343 logements ont été également distribués, répartis sur trois sites situés à Bordj El Bahri avec 161 logements, Réghaia avec 92 logements et Ouled Fayet avec 90 logements. Ainsi, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, accompagné du wali d’Alger Abdelkader Zoukh, des cadres du secteur et des autorités locales, a procédé à la remise des clés d’un premier quota à Djenane Sfari dans la commune de Birkhadem, aux bénéficiaires. A cette occasion, le ministre a rassuré le reste des souscripteurs, en indiquant que le dossier AADL 1 sera définitivement clôturé d'ici fin 2018. Il a, toutefois, précisé que le programme à suivre sera celui tracé par le Président de la République qui table sur la construction de 1600 000 logements toutes formules confondues, et se calquera sur les objectifs de son gouvernement. Pour ce qui concerne le programme AADL 1, le même responsable a fait savoir que plusieurs wilayas avaient réussi à clore définitivement ce dossier à l’instar de la wilaya de Mostaganem où il a occupé le poste de wali et qu’il a même procédé à la remise des clés du programme ADDL 2. « Alger est la seule wilaya qui rencontre des obstacles en raison de la problématique du foncier», dira- t-il, soulignant qu’il ne faut pas oublier qu’un programme de 40 000 logements est tracé pour cette wilaya et que c’est énorme.

Kafia Ait Allouache

Défis et perspectives

l Oran : attribution de 3.000 logements sociaux avant la fin de l’année



Pas moins de 3.000 logements sociaux seront distribués avant la fin de l’année 2017 dans la wilaya d'Oran, a-t-on appris mercredi soir auprès du wali d’Oran, Mouloud Cherifi. En marge d’une visite d’inspection au site du projet de 2.500 logements à Belgaid, il a rappelé que la wilaya d’Oran a bénéficié d’un important programme de réalisation de 5.100 logements sociaux dans le cadre du quinquennal 2010-2014, dont les travaux de 3.000 logements touchent à leur fin, estimant que ce programme est en mesure de régler les problèmes d’habitat précaire et du vieux bâti à Oran. Par ailleurs, durant la semaine écoulée 1000 logements ont été distribués à travers quatorze communes et autant à Ain Defla de différents types. A Chlef, 700 logements publics locatifs (LPL) ont été attribués, dans les daïras d’Oued Fodda et d’Abou L’hassan ainsi qu’un total de 421 logements publics locatifs (LPL) et promotionnels aidés (LPA) distribués à travers plusieurs communes de la wilaya de Khenchela. Mila n’a pas été en reste où 205 logements publics locatifs (LPL) ont été distribués dans la wilaya dans une ambiance de fête. Même ambiance à Tiaret avec la distribution d’un quota de 270 logements de type public ainsi qu’à El Oued, ce qui a rendu heureuses 330 familles, à l’instar de Batna où les autorités locales ont remis les clés de 230 logements publics locatifs à leurs bénéficiaires. Tous les types de logements sont livrés dans le respect des normes requises avec toutes les finitions. Ils répondent aux standards internationaux au plan antisismique et sont équipés d’espaces verts et d’aires de jeux. S’agissant des chantiers en cours de réalisation, les contrats de certaines entreprises de construction qui, faute de capacités, n’arrivaient pas à honorer leurs programmes, ont été résiliés. C’est la raison pour laquelle certains chantiers à travers le territoire national sont en retard, et engager d’autres entreprises prend du temps.



Le ministère de l’Habitat rassure

Le nouveau ministre de l’habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar, a tenu à préciser qu'il est important de ne pas concentrer toute l'attention sur l'AADL, estimant que, s'agissant du ministère qui est un « département grand et lourd» au vu des responsabilités qui lui incombent, l'urbanisme doit compter autant que le volet habitat. Malgré tous ces efforts, la question de l’habitat soulève un certain nombre de contraintes parmi lesquelles nous pouvons citer : l’inadéquation entre le rythme de production et l’offre de logements et la croissance de la demande, les retards de réalisation et de livraison, la prolifération de l’habitat précaire, l’urbanisation anarchique, la dégradation du parc immobilier existant, le manque d’équipements collectifs, l’accroissement des mobilités pendulaires, la saturation du foncier urbanisable, le manque d’espaces verts et de lieux de divertissement, notamment dans les anciennes cités, la mauvaise gestion des déchets, la vulnérabilité aux risques majeurs, la surconsommation des énergies non renouvelables, l’augmentation de l’empreinte écologique… C’est pourquoi la pression sur le gouvernement continue, en partie, à cause de la politique de suppression des bidonvilles, combinée aux situations d’urgence émanant des destructions induites par les désastres naturels et l’augmentation du taux de demandes de relogement, dont l’AADL et le LPP. Rappelons que la décennie noire et le séisme de Boumerdès en 2003 ont engendré le développement de certaines manœuvres incitant à la prolifération des baraques insalubres dans le but d’accéder plus facilement et plus rapidement à un logement. Hichem Hamza et agences