Le Coin du copiste : Gros plan sur lâ€™art contemporain

La rentrée culturelle promet cet automne, bien des surprises qui distrairont sans aucun doute les amateurs invétérés d’activités artistiques même s’ils semblent constituer une simple aiguille dans une meule de foin qu’il faudra rechercher et attirer comme un essaim d’abeille autour d’un événement culturel de grande portée. En tous cas certaines manifestations en dehors des rendez-vous de la rentrée vont d’après certaines informations s’étendre jusqu’à la fin de l’année en cours avec un pic d’activités prévu pour le moins d’octobre où plusieurs dates se chevauchent sur le calendrier. Ainsi a-t-on relevé cette manifestation première du genre avec «Rencontre Internationale d’Art Contemporain d’Alger» qui aura lieu à partir du 26 au 31 octobre 2017 avec la participation de 40 pays. L’Art contemporain sera célébré à Alger, grâce à l’ARTA, aux couleurs du monde entier. C’est en effet pas moins de 40 pays qui seront représentés chacun par un artiste invité. Ces derniers participeront à des rencontres artistiques, des projections dédiées à l’art, des conférences et débats, des ateliers et master-classes, ainsi que des expositions thématiques. L’Algérie sera, pour sa part, représentée par 5 artistes de renommée internationale. Organisée sous le commissariat de M. Lyès Khelifati, la tant attendue rencontre fêtera l’art durant 7 jours en automne au Palais de la Culture Moufdi Zakaria (les Annassers). Au programme de cette rencontre artistique d’envergure internationale les travaux d’un artiste étranger qui représentera chacun son pays parmi les 40 capitales du monde sélectionnées. Les artistes qui présenteront leur savoir-faire et leurs nouveautés tout en partageant leurs expériences, participeront aussi à des rencontres artistiques, à des projections dédiées à l'art, aux conférences et débats, aux ateliers et master-classes, ainsi qu'aux expositions thématiques. L'Algérie, pays hôte de l'événement, sera pour sa part, représenté par 5 artistes de renommée internationale : «Par ailleurs, le programme détaillé de la manifestation n'étant pas encore révélé, l'appel à participation est, quant à lui, bien détaillé sur le site de la manifestation. Pour les intéressés, il est demandé de présenter des œuvres récentes dans les disciplines artistiques de la peinture, la sculpture, les installations, la performance, la vidéo, la photographie ou le design pour chaque artiste exposant» indique une journaliste sur un site, rappelant le caractère récent des œuvres qui devront être exposées et vendues selon un pourcentage calculé par le commissariat pour les artistes algériens désirant s’inscrire au concours, la même source ajoute : «Le jury de cette compétition, constitué d'une commission de spécialistes nationaux et internationaux de l'art (galeristes, plasticiens émérites, journalistes, critiques, théoriciens de l'art…), donnera ses décisions sans appel possible de la part des participants. La date limite des inscriptions et d'envoi du dossier étant fixée au 25 septembre prochain à minuit, les intéressées peuvent donc envoyer leurs dossiers à l'adresse contact@artalger.com». La manifestation qui s’étalera sur une durée d’une semaine, promet un échange d’expériences entre les artistes qui pourront ainsi discuter et partager leur savoir-faire.

L. Graba