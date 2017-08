Centenaire de la naissance de Mouloud Mammeri : Un patriote

Des associations culturelles à travers les différentes wilayas du pays ont commémoré le centenaire de la naissance de Mouloud Mammeri.

M ouloud Mammeri est considéré comme l’un des historiques de la littérature algérienne d’expression française du siècle précédent, qui luttait contre le colonialisme et l’ignorance par sa plume «d’or» durant et après la Révolution de Novembre. Mouloud Mammeri, l’auteur dramatique, anthropologue et linguiste, est né un 28 décembre 1917 a Beni Yenni, wilaya de Tizi Ouzou.

Afin de faire connaître cet écrivain de son époque, le Haut commissariat à l’Amazighité (HCA), a organisé depuis le mois de juillet précédent, en partenariat avec le ministère de la Culture, une caravane littéraire en hommage à l'écrivain et anthropologue, Mouloud Mammeri, a fait escale dans trois villes d'Algérie, Boumerdès, Jijel et Annaba, pour célébrer le centenaire de la naissance du linguiste, l’un des pionniers de la littérature algérienne d'expression française. En cette occasion, des rencontres littéraires, projections de films, spectacles de théâtre, des colloques scientifiques et déclamations poétiques font partie du programme de la célébration du centenaire de la naissance de Mouloud Mammeri.

De plus, des rencontres-débats et des tables rondes consacrées à l’œuvre mammerienne étaient au programme de cette manifestation, ponctuée par des récitals poétiques et des lectures multilingues de textes choisis de l'auteur de La colline oubliée. Des ateliers de traduction, de lecture et de conte destinés aux enfants étaient également animés par des cadres du HCA qui a mobilisé deux bibliobus pour cette occasion. Parallèlement au programme littéraire, la manifestation était marquée par la représentation de Le foehn, pièce de théâtre de Mouloud Mammeri écrite en 1957 et montée dernièrement par le Théâtre Kateb-Yacine de Tizi-Ouzou. En outre, la projection du film documentaire Dda L'Mouloud de Ali Mouzaoui, consacré à l'œuvre et à la vie de Mouloud Mammeri, fait partie du programme de cet évènement qui prévoit des dons de livres sur la culture et langue amazighe au profit de bibliothèques de lecture publique.

A la wilaya de Tlemcen, un forum a été organisé sur l'écrivain et chercheur, Mouloud Mammeri et son apport à la guerre de Libération nationale. Cette rencontre, animée par des enseignants universitaires, entre autres, de Tlemcen et de Tizi-Ouzou tend à mettre en exergue les contributions de Mouloud Mammeri à la littérature en tant que témoin de l'époque coloniale à travers ses romans relatant les souffrances du peuple algérien sous le joug colonial. En outre, des intervenants ont présenté des résumés sur les romans les plus célèbres de l'écrivain, des œuvres qui ont eu un écho notoire au sein des Nations unies pour la reconnaissance de la cause algérienne. D'autres étapes de sa vie ont été en outre évoquées. De plus, le forum a été aussi l'occasion d'évoquer l'amour de la patrie et la consécration de la démocratie en vue de partager ces valeurs suprêmes avec tous les Algériens, notamment la jeunesse.

A la clôture samedi au palais de la culture Abdelkrim-Dali de Tlemcen, les participants au colloque national sur les contributions de Mouloud Mammeri à la Révolution de libération nationale, ont appelé à inclure les œuvres de cet écrivain et chercheur dans les programmes d'enseignement scolaires et universitaires. Ils ont insisté également sur la traduction des œuvres de Mouloud Mammeri dans les langues arabe et amazighe, ainsi que sur la collecte de l'archive audiovisuel et des documents écrits avec lesquels il a contribué dans les différents colloques internationaux organisés en Algérie et à l'étranger, pour constituer un fond documentaire pour les chercheurs et les étudiants universitaires et enrichir le site web lancé par le Haut-commissariat à l'Amazighité (HCA) à l'occasion du centenaire de la naissance de cet éminent écrivain.

Hichem Hamza/agences