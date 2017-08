Grand angle : crainte

S’il fallait encore une preuve, que pour les puissants de ce monde seuls leurs intérêts géostratégiques comptent, elle vient d’être fournie par les Etats-Unis d’Amérique. Des exercices militaires conjoints ont été menés ce 22 août entre parachutistes américains et qataris. Pourtant de nombreux analystes s’accordent à dire que si aujourd’hui le Qatar fait face à une situation pour le moins difficile la faute en incombe aux Etats-Unis d’Amérique. En effet, selon eux, la Maison-Blanche, est responsable pour une grande partie de la crise du Golfe où l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et Bahreïn ont rompu depuis le 5 juin leurs relations diplomatiques avec le Qatar lui reprochant de soutenir des groupes terroristes et de s'être trop rapproché de l'Iran. Ainsi, rappelle-t-on, la crise est née au lendemain de la visite du président Donald Trump à Riad. « Cet entraînement est révélateur de la solide relation entre les deux pays », a estimé néanmoins un haut responsable de la défense à l'ambassade américaine du Qatar.

C’est dire que se laisser aller à croire que les USA, ou toute autre puissance de ce monde, peuvent sacrifier leurs intérêts sur l’autel d’une prétendue « amitié » aurait été d’une naïveté sans pareille dans un monde où les relations internationales et/ou bilatérales sont régies en fonction de la raison d’Etat. Une réalité qui explique, pour une grande partie du moins, les ambigüités et les contradictions constatées au niveau des prises de position des pays sur certains conflits et crises qui secouent le monde.

Car croire que ces contradictions sont le propre du nouveau président américain serait faire preuve d’injustice à son égard. Force est de souligner que sa gestion du volet politique étrangère suscite des signes d’inquiétude tant elle semble incohérente. La toute dernière sortie contre le Pakistan menacé par le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson de se voir perdre son statut d'allié privilégié des Etats-Unis, s'il ne change pas d'attitude vis-à-vis des talibans afghans, comme réclamé par Donald Trump, ressemble à un remake des jours ayant précédé la survenue de la crise du Golfe. Et l’attentat kamikaze perpétré hier et revendiqué par les Talibans, deux jours seulement après les déclarations du président américain, arrive pour le moins que l’on puisse dire à point nommé pour donner de la consistance à l’accusation proférée contre le Pakistan.

Nadia. K