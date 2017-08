REGARD : Quand conduire sâ€™associe Ã  la loi du plus fort

La conduite est tout, chez nous, sauf des règles et des consignes à respecter et à surtout prendre très au sérieux puisqu’il y va de notre sécurité. Non, rien de tout cela, du moins pour certains qui se fixent carrément leurs propres lois, taillées, sur mesure, en fonction des sautes d’humeur, des saisons, aussi. En fait, partout dans le monde, être au volant, c’est avant tout, se plier à la réglementation, régissant la circulation routière, s’assurer de toutes les mesures et ne rien laisser au hasard, pour ne pas faillir à sa « mission » de conducteur, mais en Algérie, ça se passe autrement. Manque de civisme, absence de culture de prévention routière, égoïsme débordant sont facilement repérables, sans trop se casser la tête, sur nos routes où tout est permis, sans restriction aucune de quelle que nature qu’elle soit. La logique du plus fort, du plus costaud est brandie. C’est une affaire de «biceps» beaucoup plus, avec ces fous de manœuvres dangereuses, de l’excès de vitesse, bref, du risque dans toutes ses formes. On achève bien le code de la route, tout comme la prudence, tous les jours que Dieu fait. La témérité est même réhabilitée et hissée au rang de doctrine, pour bien des conducteurs qui vont jusqu’à transformer la route en circuits de courses. Des Schumacher, des Hercules, qui se donnent en spectacle, on en voit quotidiennement. Chez nous, ils perdent carrément leur cachet de bien public avec tous ces chauffards, se déclarant «maîtres» des lieux et tout le reste est à leur merci. Gare aux néophyte et aux respectueux des lois en vigueur. Aujourd’hui, on conduit mal, c’est testé et prouvé. Les accidents de la route sont là pour confirmer une fois de plus, le grand fossé entre le conducteur et le code de la route. Une chose est sûre, sévir est le seul moyen pour stopper les «déraillements», institutionnalisés malheureusement par certains. Le permis à points reste, dans ce sens, le chemin le plus court, pour dissuader les contrevenants, voire les têtes brûlées.

Samia D.