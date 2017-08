Les relations de M. Saleh avec les Houthis sont très compliquées. L'ancien homme fort du Yémen a mené six guerres contre les Houthis, issus de la minorité zaïdite bien implantée dans le nord. M. Saleh, un redoutable tacticien, n'a jamais supporté d'être écarté du pouvoir en 2012 sous la pression de la rue et, deux ans plus tard, il n'a pas hésité à s'allier avec ses anciens ennemis Houthis pour chasser son successeur, M. Hadi, de Sanaa. Selon des experts, les Houthis n'auraient jamais pu s'emparer de la capitale et de vastes régions du Yémen sans l'aide de puissantes unités militaires restées fidèles à M. Saleh et des militants de son parti, le CPG. Depuis novembre 2016, les Houthis et les partisans de M. Saleh siègent au sein d'un gouvernement de «salut national», concurrent de celui de M. Hadi, reconnu par la communauté internationale.

M. Saleh a dit qu'il voulait faire du rassemblement de jeudi à Sanaa une démonstration de la «légitimité» du CPG. Selon des analystes, M. Saleh est mécontent du fait que les Houthis aient accru leur influence, notamment au ministère de la Défense, alors que ce département avait été attribué à ses partisans lors de la répartition des portefeuilles au sein du gouvernement rebelle. «Les Houthis sont tout à fait conscients que M. Saleh a besoin d'eux et, depuis un an et demi, ils ont œuvré pour conquérir le soutien populaire dont bénéficie M. Saleh», explique un analyste yéménite. Ce facteur, associé à des informations selon lesquelles l'Arabie saoudite cherche à se désengager militairement du Yémen, pourrait conduire à la fin de ce qui est désigné de «mariage de raison» entre M. Saleh et les Houthis.