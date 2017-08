Les Houthis mettent en garde leur alliÃ© Saleh : Fissures au sein de la rÃ©bellion

Les rebelles Houthis, qui contrôlent la capitale yéménite Sanaa, ont averti hier leur principal allié, l'ex-président Ali Abdallah Saleh, qu'il «subirait les conséquences» de ses déclarations après que ce dernier les ait qualifiés de «miliciens».

Cette mise en garde est intervenue alors que des habitants de Sanaa craignent des affrontements lors d'un rassemblement prévu jeudi à l'occasion du 35e anniversaire du Congrès populaire général (CPG), le parti de M. Saleh.

Les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran, et l'ex-président sont alliés depuis septembre 2014, date à laquelle leurs forces se sont emparées de la capitale yéménite. Des fissures sont apparues au grand jour entre le chef rebelle Abdel Malek al-Houthi (38 ans) et M. Saleh (75 ans) qui ont échangé des accusations dans des discours télévisés. Une déclaration publiée par les Houthis tôt hier qualifie M. Saleh de «traître» pour les avoir présentés comme une «milice». «Nous avons reçu un coup de couteau dans le dos», affirme le texte. Avec cette déclaration, l'ex-président, qui a gouverné le Yémen pendant plus de 30 ans, «franchit la ligne rouge» et il «subira les conséquences de ses mots», a ajouté la direction politique des rebelles.

Selon des témoins, des partisans armés de M. Saleh et des Houthis ont accru leur présence ces derniers jours à travers la capitale.