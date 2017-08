Association Kafil El Yatim : 80 moutons aux nÃ©cessiteux

­Le bureau de wilaya de Tizi Ouzou de l’association caritative Kafil El Yatim prévoit la distribution de 80 moutons aux nécessiteux à l’occasion de l’Aïd El Adha, a-t-on appris de son chargé de communication. Dessiner la joie sur les visages des orphelins et des veuves à l’occasion de cette fête religieuse est le principal objectif de cette action de bienfaisance que l’association renouvelle cette année après une première expérience réussie en 2016, a précisé à l’APS Brahim Belaribia. Un travail que Kafil El Yatim, dont le bureau local de Tizi Ouzou a été ouvert en 2014, compte concrétiser grâce à l’apport des bienfaiteurs qui ont l’habitude de venir en aide aux catégories défavorisées de la société, notamment pendant les différentes occasions, a-t-il souligné. « C’est dans ce sens et avec l’espoir de recevoir le plus grand nombre de moutons ou de veaux possibles que l’association a lancé un appel à tous les bienfaiteurs de la wilaya et ceux d’autres régions du pays, pour venir en aide aux bénévoles et soutenir leur démarche », a-t-il expliqué. L’année dernière, l’association avait offert 40 moutons aux veuves et aux orphelins de la wilaya de Tizi Ouzou. Elle avait également sacrifié trois veaux dont la viande avait été répartie entre des familles dans le besoin. « Cette année, nous nourrissons l’ambition d’atteindre les 80 têtes d’ovins et toucher un plus grand nombre de familles défavorisées », a affirmé M. Belaribia. Outre le mouton du sacrifice, l’association compte distribuer à l’occasion de cette fête religieuse 600 couffins alimentaires et offrir des vêtements neufs aux orphelins en bas âge, a-t-il fait savoir. (APS)