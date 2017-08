Latraco : Des moutons entre 32.000 et 56.000 DA

Trois en un. Cette année encore « Latraco» vole au secours des chefs de familles, en leur proposant des moutons sains, à des prix abordables et même une possibilité de payer par facilité, pour les employés exerçant au niveau des entreprises et organismes conventionnés avec l’établissement.

Il faut dire que les quelque 1.700 têtes —placées au niveau des hangars de cette entreprise publique de vente de cheptel— sont, à la portée de toutes les bourses et garanties contre tout risque d’infection. En effet, le cheptel de Latraco est soumis à un suivi médical des plus rigoureux qui est assuré par le personnel de l’entreprise. Le prix, quant à lui, dépend du poids du mouton et se situe entre 32.000 DA et 56.000 DA.

Comme d’habitude, les bêtes à sacrifier sont désignées par une marque de couleur qui détermine leur catégorie d'appartenance ; cela va, en fait, de l’agneau au grand bélier. Selon le directeur technico-commercial de Latraco, M. Bilel Hadji, qui s’exprimait sur les ondes de la radio nationale, « l’autre avantage expliquant le grand engouement des clients pour Latraco réside d’autre part dans la possibilité de laisser leurs moutons achetés au niveau des hangars de l’entreprise jusqu’à la veille du jour de l’Aid El Adha, contre le paiement de 1.000 DA supplémentaires et laisser le mouton autant de jours qu'ils le souhaitent ». En outre, la société, située à Birtouta, a mis en place, comme cela se fait depuis plusieurs années maintenant, une formule de facilité de paiement au profit des travailleurs des entreprises et organismes qui sont conventionnés avec l’établissement. Pour rappel, le ministère l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a appelé, mardi dernier, les citoyens à éviter les points de vente parallèles et les marchés anarchiques pour l'acquisition du mouton de l'Aïd El Adha.

Le ministère a procédé également à l'élargissement des points de vente directe de moutons de l'Aïd à l'ensemble des wilayas du pays, comme indiqué dans un communiqué récemment rendu public.

« L'opération de vente directe des moutons de l'Aïd El Adha a été élargie à toutes les wilayas du pays, en plus des 23 sites qui ont été identifiés, le jeudi 10 août 2017, dans les quatre grandes wilayas, à savoir, Alger, Annaba, Constantine et Oran », a précisé le ministère.

En somme, un total de 638 sites de vente directe des moutons sont opérationnels au niveau des wilayas du pays aux fins de permettre aux citoyens « d'acheter un mouton directement de l'éleveur ».

D'autre part, le département ministériel a noté qu' « au niveau des sites opérationnels, toutes les commodités sont disponibles pour la réception du cheptel (eau, électricité et sécurité) ». Pour ce qui est de la couverture sanitaire du cheptel sur les lieux de vente, le ministère a mobilisé plus de 890 vétérinaires dans le cadre de cette opération, signale le ministère, précisant que le nombre de vétérinaires présents au niveau de chaque wilaya varie entre 20 et 80. Il faut savoir, d’autre part, que le jour de l’Aid, c’est pas moins de 3.000 vétérinaires qui seront mobilisés pour le contrôle des moutons à sacrifier.

Ces derniers se trouveront essentiellement au niveau des inspections vétérinaires de wilaya, des directions des services agricoles et des organismes publics relevant du secteur de l'agriculture et autres départements ministériels. Le jour de l’aid, les citoyens peuvent donc faire part de leurs préoccupations en se présentant aux sièges des inspections vétérinaires ou à la Direction de l'agriculture. Ils peuvent également contacter les brigades mobiles.

Soraya Guemmouri