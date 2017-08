Gendarmerie nationale : Relancer lâ€™action de proximitÃ©

Le premier commandement régional de la Gendarmerie nationale de Blida organisera les 29 et 30 août à Riadh El Feth (Alger) des portes ouvertes sur les différents moyens et équipements dont dispose le groupement, a indiqué la responsable de la cellule de communication et des relations publiques du groupement territorial de la Gendarmerie nationale d’Alger. La manifestation permettra aux citoyens de découvrir les différents moyens et équipements dont disposent les unités du groupement, et ce, à travers des présentations audiovisuelles ainsi que des applications théoriques de certains équipements modernes utilisés dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, a déclaré mercredi à l’APS le lieutenant Souad Ounis. Plusieurs ateliers sont prévus durant ces portes ouvertes, organisés notamment par l’Institut national de criminalistique et de criminologie, le Centre de prévention et de lutte contre la criminalité informatique et la cybercriminalité, le Détachement spécial d’intervention et le Centre de formation motocycliste, a ajouté la même source. Dans le cadre de ces portes ouvertes, les visiteurs pourront également prendre connaissance des activités du Centre de formation cynotechnique, des formations aériennes, des services de la sécurité routière et de la police judiciaire, ainsi que de la formation et du recrutement dans les rangs de la Gendarmerie nationale, a précisé la même source. Le lieutenant Souad Ounis a fait savoir que la manifestation visait à relancer l’action de proximité et à permettre aux citoyens de connaître le rôle du premier commandement régional de la Gendarmerie nationale qui travaille en coordination avec le Commandement de la Gendarmerie nationale et les groupements territoriaux relevant de son territoire de compétence, ainsi que des différents instituts, centres et services de la Gendarmerie nationale. (APS)