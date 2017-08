Ã‰CLAIRAGE : Dans lâ€™esprit du pacte

Inscrite dans le cadre du processus de concertation entre le gouvernement, le patronat et l’UGTA, la prochaine rencontre tripartite, prévue le 23 septembre à Ghardaïa, sera exclusivement dédiée aux questions économiques. Même si l’agenda de cette réunion n’a pas été défini jusque-là, il est évident que la consultation sera essentiellement axée sur les moyens de mettre en œuvre le plan d’action du gouvernement. Une projection ambitieuse qui exige que toutes les forces de la nation soient mobilisées autour des objectifs retenus par le gouvernement. Les difficultés financières auxquelles fait face le pays, conséquemment à l’effondrement des cours du pétrole, depuis juin 2014, recommandent, en fait, que les partenaires de la Tripartite harmonisent leurs positions au service des intérêts du pays. De toute évidence, il sera question de fédérer les efforts pour soutenir la démarche qui vise une sortie de crise et une reprise de la croissance économique sur des bases nouvelles. Une stratégie à conduire dans l’esprit du Pacte économique et social de croissance, un engagement moral liant les membres de la Tripartite et qui milite en faveur de l’accélération des réformes économiques, le développement industriel, l’amélioration des conditions de vie des citoyens et la préservation des acquis sociaux. La réunion de septembre, qui intervient dans un contexte difficile, ne manquera pas également de mettre le point sur cette nécessité d’explorer tout le potentiel et les moyens d’améliorer l’efficience et la gouvernance de l’économie nationale. L’heure des bilans est bien révolue et l’urgence exige que les acteurs économiques et sociaux assument leurs responsabilités, et, conscients de ces responsabilités, prennent enfin conscience des enjeux et défis induits par un contexte particulier, car, cette fois, le pays accuse des déséquilibres financiers sérieux. Aussi, le Pacte national de croissance, qui s’inscrit dans la logique d’une transformation structurelle de l’économie nationale, une orientation portée par le nouveau modèle de croissance, est censé concourir à cette synergie dans l’action, indispensable à la conduite du programme du Président de la République basé sur une perspective d’avenir, et une prospective qui consiste à faire de l’Algérie un pays émergent d’ici 2030. Ce consensus, qui s’impose aujourd’hui à la Nation, n’est pas une option, mais une condition nécessaire au parachèvement de l’édifice économique. Le Président de la République, qui n’a de cesse appelé à privilégier les canaux du dialogue, a appelé le gouvernement et ses partenaires sociaux et économiques à «la solidarité, à la mobilisation et à l’unification des rangs afin de mener à bien la bataille du développement et préserver l’indépendance financière de l’Algérie et sa souveraineté sur le plan économique». Le Chef de l’Etat a également appelé l’ensemble de la composante de la société à plus de solidarité et à déployer leurs capacités pour relever ce défi dans « une conjoncture marquée par de multiples pressions extérieures et principalement par une chute vertigineuse des cours du pétrole depuis 3 ans ». Un message qui se veut un appel à la conscience collective dans cette phase délicate, mais aussi décisive, que traverse l’Algérie.

D. Akila