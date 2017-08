Agriculture contractuelle : Lâ€™Alpha dâ€™une diversification Ã©conomique ?

Jusqu’à quand exportations algériennes et diversification économique continuent à former le «couple inconciliable»? Les hydrocarbures représentent l’essentiel des ventes algériennes à l’étranger. Plus que jamais sonne le tocsin de se débarrasser de la dépendance pétrolière. Et l’univers des possibles suppose, mieux cerner les secteurs censés éviter à la diversification de trop rester dans son stade théorique. Au risque de continuer à souffrir de manque de perspectives.

L’agriculture contractuelle, jusque-là mal exploitée, s’affirme comme une alternative de choix. Et c’est sur le Canada, pays leader dans le domaine, que l’Algérie, à travers le Cread, a jeté son dévolu. Un des objectifs principaux de cette démarche, explique Ali Daoudi, universitaire à Alger, chef du projet, est de «sécuriser l’approvisionnement de ces unités spécialisées en produits agricoles, autrefois principalement assurés par les importations et dans une moindre mesure sur un marché au comptant local très irrégulier». Il est également question, d’une part, d’explorer les effets de l’agriculture contractuelle, récemment introduite dans les filières lait, tomate industrielle et les grandes cultures sur les petites et moyennes exploitations en Algérie.

D’autre part, ce projet vise une progression des recettes de cultures et de la valeur nette de l’exploitation agricole, une baisse des dépenses d’exploitation des fermes, etc.

Aujourd’hui, l’agriculture contractuelle s’érige en un vecteur des exigences nouvelles des consommateurs pour l’environnement et la responsabilité sociale dans l’agriculture. Son développement s’impose.

Initiée par les entreprises de l’agrobusiness et soutenue par l’Etat, l’agriculture contractuelle, explique M. Daoudi, pourrait constituer le «champ exemplaire de développement d’un partenariat public-privé efficace».

Toutefois, la réussite de la démarche est tributaire de la convergence des intérêts, des entreprises, des agriculteurs et de l’État. Force est de constater que l’agriculture sous contrat, peu commune en Algérie, a toutefois pris de l’ampleur au cours des dernières années, principalement en ce qui concerne les produits laitiers, les tomates et les plantes de grande culture, comme le blé. Cette situation a une incidence importante sur les agriculteurs algériens, car plus de 80 % d’entre eux possèdent moins de 10 hectares. Soulignons aussi qu’une politique agricole durable contribue à des politiques de l’emploi, de l’équité sociale et territoriale, de l’industrialisation, de la balance commerciale, de l’environnement, etc.

Un mot sur le partenaire algérien? Au Canada le secteur agricole et agroalimentaire s’érige en puissant moteur de l’économie comme en font foi sa contribution de plus de 100 milliards de dollars au produit intérieur brut et son volume d’exportation de plus de 60 milliards de dollars. Il représente le plus grand employeur parmi les industries manufacturières.

