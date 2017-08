RÃ©union aujourdâ€™hui entre le Gouvernement lâ€™UGTA et le patronat : La concertation comme mÃ©thode de travail

Après la mise en place de la Tripartite en 1991, le gouvernement, l’UGTA et le Patronat avaient signé en février 2014 le Pacte national économique et social de croissance avec comme objectifs, notamment, l’accélération du processus des réformes économiques, le développement industriel, l’amélioration du climat des affaires, la protection sociale et l’amélioration du pouvoir d’achat.

C’est aujourd’hui que se tient, au Palais du gouvernement, une réunion préparatoire de la 21e Tripartite entre le gouvernement, l’Union générale des travailleurs algériens et le patronat. Une «prise de contact» et une «occasion» pour des «échanges préliminaires» entre les trois partenaires, dans le but d’une meilleure concertation. Neuf entités représenteront le patronat. Cette rencontre se tient au lendemain du remaniement ministériel opéré par le Chef de l’Etat et la désignation d’Ahmed Ouyahia à la tête de l’Exécutif. Des différents acteurs, il est attendu d’apporter des propositions concrètes, à travers lesquelles il sera permis au gouvernement, à l’issue de la prochaine Tripartite, de sortir avec des recommandations qui apporteront une plus-value aux différents secteurs concernés. On ne le sait que trop : le «théorique», Ouyahia semble le bannir de son vocabulaire. Action efficace est son credo. Pas de temps à perdre.

Le contexte de la tenue de la réunion gouvernement-Ugta-patronat ne diffère pas de celui de l’année dernière. Les priorités sont connues. Du besoin impérieux de placer l’entreprise au cœur de la politique économique, décentraliser l’administration, libérer l’investissement, de la réforme et la modernisation bancaires… Il y a aussi, d’une part, l’objectif de relever le taux de participation du secteur industriel dans l’économie nationale et, de l’autre, de faire émerger des entreprises viables et productives capables de se hisser à la hauteur des exigences de qualité et de coût des marchés national et extérieur.

Dans son plan d’action 2015-2019, le gouvernement se fixe l’objectif de parvenir à un taux de croissance considérable, notamment dans le secteur de l’industrie.

Le terrain de cette relance industrielle est balisé. Aux projets d’envergure dans l’automobile, avec tout récemment l’implantation de Volkswagen en Algérie, la sidérurgie, la pétrochimie, l’agroalimentaire, s’ajoute le coup d’accélérateur de l’industrie militaire qui passera en 2018 à l’exportation.

En un mot, créer les meilleures conditions de réussite pour le nouveau modèle de croissance. Pour ce faire, le Président Bouteflika a déjà attiré l’attention des différents acteurs sur la nécessité de fédérer autour de ce projet toutes les forces vives et les compétences, leur rappelant les difficultés de conjoncture actuelle qui nécessitent de donner à la solidarité son vrai sens.

M. Bouteflika : «Resserrer les rangs face aux défis du monde contemporain»



A l’occasion de la Journée du Moudjahid, le Chef de l’Etat a lancé un message solennel : «Le gouvernement et ses partenaires sociaux et économiques doivent donner l’exemple à notre peuple, par la solidarité, la mobilisation et l’unification des rangs afin que notre pays puisse investir de manière constructive dans les différentes capacités et potentialités de ses enfants.» Et rappelle les efforts que nécessite le développement : «Mener à bien la bataille du développement, dans une conjoncture marquée par de multiples pressions extérieures et principalement par une chute vertigineuse des cours du pétrole depuis 3 ans, exige de tous les Algériens et Algériennes, quels que soient leurs postes et fonctions, de mettre à profit tous les atouts et toutes les capacités pour relever ce défi.» Le tout s’inscrit dans le «renforcement de l’Etat de droit, qui exige à son tour de promouvoir le consensus national et de resserrer les rangs face aux défis du monde contemporain».

Consensus et solidarité, voilà les deux atouts qui peuvent constituer un vrai rempart à la conjoncture actuelle. «Le consensus et l’unification de nos forces ont constitué l’objectif principal de mon parcours politique que j’ai eu l’honneur de mener avec vous tout au long de ces années, en commençant par la concorde civile et en passant par la réconciliation nationale, deux options qui ont permis de rétablir la quiétude dans notre pays et d’accomplir de nombreuses réalisations sur tous les plans, au service du peuple algérien.»

Fouad Irnatene