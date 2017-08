Dans la LUCARNE : domiciliation, rengaine estivale

Notre championnat national n’a pas encore débuté. Il commencera vendredi prochain avec quatre rencontres au programme. Les matches restants auront lieu samedi dont certains en nocturne. C’est une très bonne chose vu la chaleur qui sévit actuellement chez nous, même si la météo nous accorde un peu de répit, les nuits sont subitement plus fraîches. Tous les clubs sont fin prêts à relever le défi et tout mettre en œuvre pour réussir une grande saison, eu égard à la préparation qu’ils ont effectué et jugé excellente. C’est vrai que le problème qui continue à se poser dans notre championnat professionnel, c’est l’existence de quelques clubs qui ne dispose pas d’éclairage dans leur stade. Un sérieux désagrément lorsqu’il s’agira de préserver l’éthique sportive et éviter des « combines » en programmant tous les matches à la même heure. À côté, il y a aussi l’écueil de la domiciliation des matches concernant les équipes du centre du pays et qui doivent tous se jouer dans l’antre du 5 Juillet. À chaque fois, la LFP de Kerbadj nous rappellera que « tous les derbies algérois se joueront au 5-Juillet ». Néanmoins, quelles que soient les décisions que la LFP peut prendre, elle est «points liés» quand le 5 Juillet n’est pas disponible ; une lapalissade. Avant le début du championnat national de quelques joueurs ou comme vous le voulez de moins d’une semaine, les informations qui avaient circulé sur la domiciliation du match USMA-PAC viennent d’être confirmées, puisque cette rencontre comptant pour la première journée du championnat national de Ligue-1 est programmée au stade de Bologhine, à partir de 21h. Du coup, personne n’arrive à suivre, surtout sachant que la pelouse du 5-Juillet n’est pas du tout prête et doit subir un « nouveau toilettage » pour la rendre présentable et surtout jouable. C’est ahurissant ! Pourquoi attendre le début de la nouvelle saison pour refaire la pelouse ? On avait suffisamment de temps pour la retaper avant le début de saison. Cette situation frise le rocambolesque car elle réfute toute logique ou bon sens. Là, la LFP, puisque c’est elle qui gère la compétition nationale, est le moins que l’on puisse dire déroutée surtout qu’elle reste «pieds et poings liés » face à une telle situation. Tout le monde connait l’importance de l’enceinte du 5 Juillet ; cela n’échappe à personne. Par conséquent, la LFP, à son corps défendant, est dans une véritable gène l’empêchant de faire convenablement son travail. Elle sera contrainte, malgré elle, de programmer des matches dans les petits stades d’Alger. De plus, le MCA qui est la propriété de Sonatrach n’a pas encore de domiciliation fixe. Comme le 5 Juillet est fermé et que les dirigeants de l’USMA, les gestionnaires de Bologhine, ne veulent pas que le MCA y soit domicilié, on subodore, d’ores et déjà, les ennuis qui attendent le club en ce début de saison. Cela nous donne déjà un aperçu sur les difficultés qui attendent les clubs du centre avec la fermeture du 5 Juillet pour, semble-t-il, des travaux de réfection de la pelouse. À ne rien comprendre, surtout que ce problème de domiciliation revient d’année en année et à la même période. C’est ce intriguant et inquiétant pour notre football, puisque les derbies ne peuvent s’y jouer dans cette enceinte pour les raisons invoquées ci-dessus..

Hamid Gharbi