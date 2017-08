MCA : lourd fardeau pour la nouvelle direction

Zahir Zerdab, de retour après trois mois de convalescence, a été empêché de prendre part à la séance d’entraînement avec le groupe, dirigée par Saifi lundi. Le manager du club, Nacer Bouiche, lui a demandé de régler sa situation avec la direction du club et de ramener une autorisation de la part du désormais président Kamel Kaci Said pour pouvoir s’entraîner avec l’équipe. Blessé au tendon d’Achille, le 6 mai dernier, au stade 5 Juillet, à l’occasion de la rencontre de championnat face au DRB Tadjenanet, il avait été mis sur la liste des joueurs libérables par les nouveaux dirigeants du Mouloudia. «On ne libère pas un joueur qui s’est blessé en match avec son équipe. C’est un accident de travail. Ce genre de chose est insensé et surtout un manque de respect. Cela dit, si la nouvelle direction souhaite une rupture de contrat unilatérale, elle devra me régler mon dû jusqu’au dernier centime. Il n’y aura pas d’arrangement à l’amiable. Le club, avec qui je suis lié jusqu’au mois de juin 2018, me doit quatre mois de salaire aussi», avait déclaré le joueur dans les colonnes de la presse privée, en prenant connaissance des intentions de la nouvelle direction. Lundi, il était déçu de ne pas pouvoir s’entrainer avec ses coéquipiers.

«Pour ma part, je suis rétabli et ma rééducation est maintenant achevée. Je suis venu pour reprendre du service. Certes, je ne suis pas prêt pour la compétition. Je dois effectuer ma préparation avant de prétendre à la compétition. Je vais très certainement rater les trois premières journées du championnat. Je serais prêt dans environ un mois», a confié le joueur, visiblement confiant quant à son avenir au MCA, à nos confrères de la presse spécialisée. Pour rappel, le joueur en question, qui aura 36 ans le 9 janvier prochain, n’a pas pris part à la préparation d’intersaison de l’équipe. Il a même raté le dernier stage effectué en France. Selon certaines sources proches du MCA, Zerdab ne rentrerait pas dans les plans de jeu du nouveau staff technique. La direction se trouve dans une situation assez délicate vis-à-vis de cet attaquant, dont le salaire est des plus élevés au club. D’autant plus que la période des transferts est close depuis le 31 juillet dernier. Une rencontre est prévue avant la fin de la semaine avec la direction du club pour tenter de trouver une solution. Le joueur devrait rester au club, dans un premier temps, à condition de revoir son salaire à la baisse, avant d’être prêter au mercato hivernal.

