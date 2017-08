Kerbadj :Â«Hannachi est toujours le prÃ©sidentÂ»

Destitué à l’issue d’une assemblée générale extraordinaire inattendue, Moh-Chérif Hannachi ne s’avoue pas vaincu pour autant. Celui qui était, il y a un mois à peine, le doyen des présidents de club algérien a saisi la justice pour dénoncer « un coup tordu, non conforme aux lois ».

Alors que le CSA/JSK, actionnaire majoritaire à hauteur de 74 % avait fixé la date du 7 septembre pour se réunir à nouveau et désigner un directoire provisoire qui gérera les affaires courantes du club et procéder à l’ouverture du capital du club, Mahfoud Kerbadj, président de la Ligue de football professionnel, a contesté la procédure qui a conduit à la destitution de Moh-Chérif Hannachi et a déclaré à la presse que ce dernier « est légalement toujours le président de la JSK en l’état actuel des choses ».

Le président de la LFP a expliqué que le dossier déposé par la JSK est «incomplet ». « À l’heure où je vous parle, Moh-Chérif Hannachi est le président de la JSK. Le dossier qui a été déposé à la LFP est incomplet et de ce fait a été rejeté. Nous avons reçu M. Azlef et nous lui avons fait part des anomalies », a expliqué Mahfoud Kerbadj qui n’a pas omis de donner des précisions sur sur le contenu du dossier.

«L’erreur qui a été commise est d’avoir procédé à la destitution de Hannachi sans avoir pris le soin de nommer un nouveau président à sa place. Je ne défends personne dans ce dossier, mais les lois sont claires. Il faudra que les membres du nouveau Conseil d’administration se réunissent chez un notaire pour désigner un nouveau président ou un directeur général. Chose qui n’a pas été faite au moment où je vous parle », a déclaré le président de la LFP qui devra recevoir Malik Azlef aujourd’hui pour faire le point sur la question.

Sur un plan technique, cette fois-ci, la JSK a repris les entraînements dimanche passé après une trêve de trois jours consécutifs du stage de la Tunisie qui a pris fin, jeudi. Les Canaris, qui ont effectué deux séances d’entraînement au 1er-Novembre, ont enchainé, lundi soir, avec une rencontre amicale face à la formation de Draâ Ben Khedda, qu’ils ont remporté sur le score de deux buts à zéro. Une victoire qui fait du bien à un groupe en quête d’assurance. «Nous avons montré un meilleur visage aujourd’hui. On sent que l’équipe monte en puissance. Ce qui m’a le plus plu aujourd’hui c’est que j’ai ressenti chez les joueurs une envie de se battre et de gagner. Cela me rassure sur leur état d’esprit. Je pense qu’on est prêt pour la reprise », a déclaré l’entraîneur en chef Mourad Rahmouni qui déclare préparer quelques surprises dans son onze de départ en prévision de la première journée du championnat face à la JS Saoura.

À ce propos, le cas d’Ikidi, l’attaquant camerounais, n’a toujours pas été réglé. Le joueur qui a fait montre de grandes qualités de buteur lors du stage de Gammarth n’est toujours pas rentré à Tizi-Ouzou et reste bloqué à Paris faute de visa. La direction de la JSK assure faire le nécessaire pour débloquer la situation, mais tout porte à croire que le Camerounais ratera le premier match face à la JSS, au grand dam du staff technique. À noter que Lounes Gaouaoui, parti et remplacé un temps par Benhaha, a retrouvé son poste d’entraîneur des gardiens ce dimanche.

Amar B.