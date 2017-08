Accidents de la route : 41 morts et 1.581 blessÃ©s en une semaine

Quarante et une personnes ont trouvé la mort et 1.581 autres ont été blessées dans 1.239 accidents de la route, survenus durant la période du 13 au 19 août, à travers le territoire national, selon un bilan établi mardi par les services de la Protection civile. Le nombre le plus élevé de victimes a été enregistré dans la wilaya de Biskra avec 5 personnes décédées et 57 autres blessées dans 14 accidents de la circulation, précise-t-on de même source. Les unités de la Protection civile ont effectué, par ailleurs, 2.491 interventions pour procéder à l'extinction de 1.908 incendies urbains, industriels et autres. (APS)