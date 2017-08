REGARD : La voix des murs

Nos murs brisent les chaînes du silence. Bavards,—parfois même trop—, ils sont apolitiques, engagés et passionnés pour une cause, un parti pris, une idée... mais également pour des futilités et des absurdités ; certaines se transformant carrément en porte-parole, homologué et attitré des jeunes. Nos villes «parlent». La société a bel et bien changé et la modernisation a sans doute eu son effet sur l’environnement dans lequel nous évoluons. Pour preuve, ces « pavés » de béton, collés les uns aux autres qui refusent de se taire pour en dirent long sur des histoires réelles, inédites aussi, des fantasmes inachevés ou encore de projets brisés, avant de voir le jour, faute de malchance. Dans nos quartiers, nos murs, conversent, dialoguent. Ils sont polyglottes et chacun de nous a certainement dû remarquer la capacité extraordinaire des adolescents et des jeunes à dire tout haut ce qu’ils pensent tout bas avec des mots simples, certes, mais significatifs, à plus d’un titre, dissimulant des talents en herbe ou des états d’âme à ne pas prendre à la légère. Les tags, nouvelle forme d’expression, envahissent, de plus en plus les quartiers qui découvrent cet « art », dédié exclusivement au quotidien de leurs auteurs, en quête d’une échappatoire, voire d’un avenir meilleur. Les graffitis

—c’est une réalité— ne concernent pas uniquement les autres pays. Nous avons aussi, des tagueurs qui portent haut des visions propres à eux, avec une touche spéciale qui permet de s’exprimer mais également de dégager une « charge » négative, à la limite, trop souvent, d’un malaise social, d’une rébellion intérieure. Ces gribouillis, aujourd’hui, font partie du paysage de nos cités, s’érigeant la plupart du temps en tribunes pour véhiculer un message ou dire tout simplement ce qu’ils ont sur le cœur quitte à « dérayer » et utiliser un jargon inacceptable. En fait, l’euphorie de raconter au mur leurs petits soucis quotidiens fait que ces derniers tombent très souvent dans les mots de trop, l’intolérable et l’interdit, socialement parlant, devenant même une violence urbaine, en bonne et due forme. Les murs n’ont pas seulement des oreilles mais aussi, une langue même à l’heure de la prolifération de sites chat et des réseaux sociaux.

Samia D.