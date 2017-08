trafic de Drogue : DÃ©mantÃ¨lement dâ€™un rÃ©seau

Les éléments de la brigade des stupéfiants de la police judiciaire de la Sûreté de la wilaya d’Oran ont démantelé un réseau de trafic de drogue à Oran impliquant trois individus dont un baron activant à l’ouest et au sud-ouest du pays, lors d’une opération ayant permis la saisie de 2,10 quintaux de kif traité, a-t-on appris mardi de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et de la criminalité organisée, les services de la police judiciaire de la sûreté de la wilaya ’Oran ont interpellé, à Oran, trois individus âgés entre 42 et 47 ans, impliqués dans le trafic de drogue dont un baron activant à l’ouest et sud-ouest du pays, ainsi que la saisie de 2 quintaux et 10 kilogrammes de kif traité, a indiqué à la presse le chargé de communication par intérim, le commissaire de police Abdelouahab Belbachir.

Les investigations poussées ont permis, après une surveillance de plus d’un mois, d’appréhender en pleine transaction trois éléments de ce réseau de trafic et commercialisation de drogue et la saisie de 4 véhicules dont un camion et deux voitures de luxe qui assuraient le transport de ce poison, a souligné, pour sa part, le chef de la police judiciaire centrale de la sûreté de wilaya, le commissaire principal de police, Zoubir Bouhafs, ajoutant que l’enquête est en cours pour connaitre le reste de ce réseau spécialisé dans le trafic de drogue . Cette opération de qualité, menée par les éléments de la brigade des stupéfiants relevant de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran, a permis la saisie d’une somme de 240.000 DA, a-t-on ajouté de même source. Les trois mis en cause seront présentés à la justice pour les principaux chefs d’inculpation de détention et commercialisation de drogue, a-t-on ajouté.



Saisie de 4 kg de kif et de psychotropes à Batna



Les services de sécurité de la wilaya de Batna ont saisi 3.714 kg de résine de cannabis (kif traité) et plus de 266 comprimés et 5 flacons de psychotropes, a déclaré lundi, à la presse le lieutenant Abdelhamid Benkhedouma de la brigade de recherche et d’investigation (BRI) de la police judiciaire locale. L’opération a été réalisée, au terme d’une enquête déclenchée, suite à des informations faisant état de la commercialisation, par un individu âgé de 53 ans, de stupéfiants dans la ville de Batna, a précisé la même source. Les investigations des services concernés ont permis l'arrestation du suspect et la saisie d’une quantité de drogue et de psychotropes, ainsi que 1.747 million de dinars généré par le trafic de ces produits. Le mis en cause dans cette affaire qui attend d’être déféré devant le parquet, est présenté comme ''un baron de la drogue à Batna'', a conclu la même source. (APS)