Bin El Kifan : lieu Ã  visiter

Le site «Bin El kifan» situé sur les hauteurs des montagnes de l’Ouarsenis, dans la commune de Bougaid, à 66 km à l'ouest de la wilaya de Tissemsilt, attire de nombreux visiteurs qui trouvent, en ce lieu, un espace propice pour fuir la chaleur estivale.

Les amoureux de la nature affluent de toutes les régions avoisinantes notamment de Chlef, Ain Defla, Relizane et Tiaret pour s'offrir une journée de détente et d'air pur. Lieu de prédilection des randonneurs, avec ses rochers surplombant les montagnes, cet espace naturel qui s'étend sur une superficie de 70 hectares et s'élève à plus de 1200 m d'altitude, demeure le lieu de prédilection des jeunes passionnés de randonnées. Le jeune Rafik, membre de l'association «Découvrir l'Algérie» de la wilaya de Chlef, affirme qu'il se rend souvent sur le site «Bin El Kifan» en compagnie de ses amis et des membres de l'association, notamment les vendredis, pour fuir la chaleur estivale et respirer à pleins poumons le bon air frais. Kamel, originaire de Tiaret, un habitué du site, recommande vivement de visiter cet espace pour ses paysages naturels attractifs. De l'avis des visiteurs, c’est un véritable lieu de villégiature» qui draine de nombreux amateurs de photographie. Des actions pour valoriser le site.

La direction du Tourisme et de l'Artisanat a introduit, il y a deux ans de cela, le site «Bin el Kiffan» dans le circuit touristique de la wilaya qui comprend également plusieurs zones et autres repères touristiques comme le parc national des sapins à Theniat el Had et les sources thermales de Sidi Slimane. Elle a également mis en place un programme spécial pour la valorisation de ce site touristique en coopération avec les offices de tourisme locaux et des associations culturelles et de jeunesse, qui prévoit des visites périodiques au profit des écoliers et des jeunes de tout le territoire national. La direction du Tourisme compte doter cet endroit d'infrastructures nécessaires pour attirer davantage de visiteurs à travers la réalisation de structures touristiques (hôtels, auberges et piscines) outre la création d'une agence touristique propre à cette région. Dans le cadre du tourisme d'exploration, la direction entend réhabiliter et exploiter les corridors et les grottes situés dans la forêt. La commune de Bougaid a proposé dans son plan de développement 2018, l'aménagement du circuit montagneux menant au site de «Bin El Kiffan», et ce, dans le cadre des efforts visant à valoriser et à promouvoir ce magnifique site touristique. (APS)