Grand angle : RDV Ã  ne pas rater

Les parrains des deux formats de pourparlers et négociations mis en place par, d’une part, l’ONU et d’autre part la Russie, l’Iran et la Turquie, pour tenter de trouver une solution durable et définitive au conflit syrien ont prévu de se réunir aux mois de septembre et octobre prochains. Le Kazakhstan a annoncé hier que la prochaine session de pourparlers de paix sur la Syrie à Astana pourrait se tenir à la mi-septembre. L'envoyé de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, a pour sa part indiqué la semaine dernière qu'il espérait lancer en octobre des pourparlers de paix « réels et substantiels » entre le gouvernement et l'opposition à Genève. Qu’en sortira-t-il de ces deux prochaines réunions ? Difficile de croire que des avancées significatives sanctionneront les travaux même si l’espoir est à chaque fois suscité de voir enfin les protagonistes parvenir à un règlement du conflit. Certes les parrains de ce double processus se refusent à baisser les bras et tentent vaille que vaille d’arracher quelques concessions pour en faire part aux médias, et ce faisant présenter un bilan positif. Il en est ainsi de l’accord sur la mise en place de zones de « désescalade » permettant un cessez-le-feu durable en Syrie obtenu à Astana ou encore l’acceptation des parties en conflit de discuter à Genève de points politiques tels que la rédaction d'une nouvelle Constitution, la gouvernance, la tenue d'élections et la lutte contre le terrorisme. Mais force est de reconnaître que les avancées obtenues sont loin de constituer une réelle amorce du règlement souhaité. Pour certains observateurs, la multiplication d'acteurs internationaux, impliqués de près ou de loin dans le dossier, serait la raison de la complexification du dossier syrien et de l’aggravation du drame humanitaire vécu par le peuple pris entre le feu des terroristes et celui de la coalition internationale. Ainsi depuis 2014, cette dernière a reconnu être responsable de la mort de 624 civils dans des frappes, selon un bilan fourni début août. Des civils qui s’ajoutent à la liste déjà longue depuis 2011, date du début du conflit la guerre de plus de 320.000 morts et de millions de personnes jetées sur les routes. Ces faits devraient inciter les belligérants syriens à s’interroger sur ce qu’ils souhaitent in fine. Car au regard de l’évolution de la situation ils ont le choix entre accepter de faire taire les armes et engager de réelles négociations qui aboutiront à la conclusion d’un accord de paix définitive ou transformer la Syrie en ruines et décombres, ce qui ne manquera pas d’hypothéquer sa souveraineté pour de longues années, dans le meilleur des cas. C’est pourquoi il est à espérer que les deux rendez-vous automnaux ne soient ni reportés ni ratés.

Nadia K.