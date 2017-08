Raids de la coalition Ã  Raqa (Syrie) : Des dizaines de civils tuÃ©s

Des dizaines de civils dont des enfants ont péri dans des frappes de la coalition anti-terroristes dirigée par les Etats-Unis sur la ville syrienne de Raqa où les combats font rage dans les zones les plus peuplées.

La coalition a confirmé avoir intensifié ses raids durant la semaine écoulée avec 250 frappes dans et autour de Raqa, principal fief du groupe Etat islamique dans le nord syrien, et a indiqué son intention d'enquêter sur les victimes civiles. Elle fournit un appui aérien crucial aux Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance arabo-kurde engagée dans une offensive pour chasser l'EI de la cité qu'il contrôle depuis 2014.

Après s'être emparées de 60% de la cité, les FDS encerclent désormais l'EI dans une zone de 10 km² dans le centre et le nord de la ville, où la majorité de la population est prise au piège de violents bombardements aériens et de l'artillerie. Lundi, 42 civils dont 19 enfants et 12 femmes ont péri dans les raids contre plusieurs quartiers tenus par l'EI. Dimanche, 27 autres y ont péri. En huit jours, près de 170 civils sont morts dans de telles frappes.

"Les bilans sont élevés car les frappes ciblent des quartiers du centre-ville très densément peuplés", selon des militaires.

"Il y a des immeubles remplis de civils qui tentent de fuir des lignes de front. Les raids de la coalition visent tout bâtiment où sont détectés des mouvements de Daech". Interrogé sur ces victimes civiles, le porte-parole américain de la coalition, le colonel Ryan Dillon, a indiqué que la coalition enquêterait sur ces allégations. Selon lui, depuis la fin, en juillet, de l'offensive à Mossoul, en Irak voisin, d'où l'EI a été chassé, la coalition a plus d'avions à sa disposition pour frapper Raqa. L'ONU estime qu'il y a jusqu'à 25.000 civils pris au piège des violences qui ont occasionné d'importants dégâts dans Raqa.

Le ministère russe de la Défense a fait savoir pour sa part que ses avions de combat avaient mené 2.518 attaques en août en Syrie, tuant environ 800 terroristes. Les bombardements de postes de commandement, d'entrepôts, de bases d'approvisionnement et de camps de terroristes ont permis de détruire 40 blindés et 106 véhicules équipés de mitrailleuses lourdes, selon Sergueï Roudskoï, chef du commandement opérationnel principal de l'état-major général des forces russes, lors d'une conférence de presse. L'armée de l'air a intensifié ses missions de combat en Syrie et mené 819 attaques ces cinq derniers jours, a-t-il ajouté.

R. I.

Erdogan : « Ankara n'autorisera jamais la création d'un Etat kurde »

La Turquie "n'autorisera jamais" des milices kurdes qu'elle considère comme "terroristes" à créer un Etat kurde dans le nord de la Syrie, a déclaré hier le président turc Recep Tayyip Erdogan. "Nous n'autorisons pas et n'autoriserons jamais la création d'un soi-disant Etat par les PYD, YPG dans le nord de la Syrie", a affirmé M. Erdogan, s'exprimant à Ankara devant des élus de quartiers. La Turquie considère le Parti de l'union démocratique kurde (PYD) et sa branche armée, les Unités de protection du peuple kurde (YPG), comme une émanation en Syrie du Parti des travailleurs du Kurdistan turc (PKK), classé "organisation terroriste" par Ankara et ses alliés occidentaux. Le PYD a proclamé en mars 2016 une administration semi-autonome dans le nord de la Syrie. Les Etats-Unis sont alliés des YPG dans leur lutte contre le groupe Etat islamique (EI) et leur fournissent des armes, au grand dam de la Turquie qui craint la création d'une zone contrôlée par les Kurdes à sa frontière. Elle a ainsi menacé à plusieurs reprises ces dernières semaines d'intervenir militairement, notamment dans le "canton" kurde d'Afrin, dans le nord-ouest de la Syrie.