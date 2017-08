Enfants utilisÃ©s comme Â«bombes humainesÂ» : Lâ€™UNICEF accuse Boko Haram

Des enfants, en majorité des filles, sont utilisés par les terroristes de Boko Haram comme «bombes humaines» dans le nord-est du Nigeria, a dénoncé mardi à Genève l’Unicef, l’agence de l’ONU spécialisée dans les droits de l’enfant. «Le nombre d’enfants ainsi utilisés a été multiplié presque par 4 depuis le début de l’année par rapport à l’ensemble de 2016», a affirmé l’organisation internationale, précisant que «depuis le 1er janvier 2017, 83 enfants ont été utilisés comme kamikazes, dont 55 filles, qui étaient souvent âgées moins de 15 ans». L’Unicef a aussi compté 27 garçons, plus un bébé accroché au dos d’une fillette. Utiliser ainsi des enfants est une «atrocité», indique l’organisation onusienne en estimant que ces enfants sont «avant tout des victimes et non pas des auteurs» d’attentats. Quelque 1,7 million de personnes ont quitté leurs foyers dans le nord-est, en raison des violences de Boko Haram qui ont provoqué la mort d’au moins 20.000 personnes depuis son début en 2009. En raison des violences, le nord-est du Nigeria est confronté au spectre de la faim, indique aussi l’Unicef, avec quelque 450.000 enfants souffrant de malnutrition cette année. (APS)