Attaque terroriste de Ouagadougou : M. Yousfi signe le registre de condolÃ©ances au nom du PrÃ©sident de la RÃ©publique

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a signé hier, au nom du Président de la République, le registre de condoléances au siège de l'ambassade du Burkina Faso à Alger, suite à l'attaque terroriste qui a récemment ciblé un restaurant à Ouagadougou.

"Le peuple et le gouvernement algériens ont appris avec affliction la nouvelle de l'attaque terroriste qui a ciblé le 13 août 2017 le centre de la capitale Ouagadougou, faisant plusieurs morts et blessés dont deux ressortissants algériens", a écrit M. Yousfi sur le registre de condoléances.

"En cette douloureuse circonstance, nous partageons votre peine et présentons au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, du gouvernement et du peuple algériens nos sincères condoléances aux familles des victimes, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés", a souligné M. Yousfi.

Et d'ajouter "l'Algérie condamne énergiquement cet acte criminel ignoble et réaffirme son entière solidarité avec le peuple burkinabais. Cet acte vil conforte notre conviction que la lutte contre le terrorisme exige davantage de coopération et de conjugaison d'efforts entre pays, en tant que priorité sur les plans continental et international". "L'Algérie réaffirme, de nouveau, sa solidarité indéfectible avec le Burkina Faso, convaincue que le peuple burkinabais saura surmonter avec courage cette pénible épreuve". (APS)