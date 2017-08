journalistes de La Tribune : Sit-in de solidaritÃ©

Des journalistes de différents journaux nationaux ont organisé hier devant la Maison de la presse à Alger un sit-in de solidarité avec leurs confrères et les travailleurs du quotidien La Tribune qui a cessé de paraître depuis le 10 août. Les journalistes et les travailleurs de la Maison de la presse ont exprimé leur solidarité avec leurs confrères de La Tribune dans leur épreuve, insistant sur la nécessaire reparution du journal afin de «préserver les emplois de ses travailleurs». Les associés Ameyar dans la SARL Omnium Maghreb Presse, éditrice du journal, ont introduit une intervention volontaire auprès du juge des référés pour s’opposer à la liquidation de l’entreprise, avait déclaré la veuve de Kheireddine Ameyar, lors d’une conférence de presse animée récemment au siège du Syndicat national des journalistes. Elle avait alors dénoncé «la facilité» avec laquelle avait été décidée la fermeture du journal et la mise au chômage de son personnel. «On ne demande jamais la dissolution d’une entreprise devant un juge des référés et les associés minoritaires n’ont pas le droit de liquider l’entreprise en l’absence d’une décision de justice», avait soutenu Mme Ameyar. De son côté, le SNJ a affirmé qu’il «engagera une action en référé, à travers son avocat, pour défendre les droits sociaux des salariés». La Tribune a cessé de paraître suite à la décision de deux actionnaires, Djamel Djerad et Cherif Tifaoui, d’introduire en référé une demande auprès de la justice pour la cessation des activités de la SARL. M. Tifaoui avait estimé qu’il était «impossible pour le journal de continuer à paraître au vu de la situation financière de la SARL déficitaire depuis 2002». (APS)