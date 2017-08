Situation en Afghanistan : Trump accuse Islamabad

Dans un discours solennel très attendu, M. Trump a présenté lundi soir sa stratégie dans le plus long conflit de l'histoire des Etats-Unis, accentuant également la pression sur le Pakistan accusé d'être un repaire pour «des agents du chaos».

M. Trump, reconnaissant ouvertement avoir fait volte-face sur ce dossier épineux, a martelé sa conviction qu'un retrait précipité d'Afghanistan créerait inévitablement un vide qui profiterait aux «terroristes», d'Al-Qaïda comme du groupe Etat islamique. «Mon instinct initial était de se retirer (...) mais les décisions sont très différentes lorsque vous êtes dans le Bureau ovale», a-t-il déclaré, après des mois de délibérations. Un haut responsable américain a souligné que M. Trump avait donné son feu vert au Pentagone pour le déploiement d'un maximum de 3.900 soldats américains en plus des 8.400 actuellement présents en Afghanistan au sein d'une force internationale comptant au total 13.500 hommes. Si la hausse n'est pas spectaculaire (les Etats-Unis comptaient 100.000 soldats sur place il y a sept ans), elle marque cependant une inversion de tendance par rapport aux dernières années. Le secrétaire américain de la Défense Jim Mattis a souligné que plusieurs alliés s'étaient également engagés à augmenter leur contingent en Afghanistan. Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a salué hier la «nouvelle approche» des Etats-Unis et assuré que l'alliance, intervenue en Afghanistan au lendemain du 11 septembre 2001 à la demande de Washington, ne laisserait jamais le pays «redevenir un sanctuaire pour terroristes». Pour nombre d'experts, il ne s'agit pas d'une nouvelle approche, mais de «mesures déjà tentées dans le passé», et d'un «plan provisoire pour contenir la guerre et les progrès des talibans». Seize ans après les attentats du 11 septembre qui avaient poussé les Etats-Unis à lancer une vaste offensive pour déloger le régime taliban au pouvoir à Kaboul, le fragile édifice démocratique afghan est menacé par une insurrection en plein essor et une corruption déstabilisatrice. Annonçant une approche plus pragmatique, M. Trump a souligné «nous ne sommes pas là pour construire une nation mais pour tuer des terroristes». Il a lancé une vive mise en garde à Islamabad, accusé de servir de base arrière aux talibans. «Le Pakistan a beaucoup à gagner en collaborant à nos efforts en Afghanistan. Il a beaucoup à perdre en continuant à abriter des terroristes», a-t-il asséné. «Cela doit changer et cela va changer immédiatement!» Immédiatement Islamabad s'est défendu hier en soulignant son «désir de paix (...) en Afghanistan». Le ministère a souligné dans un communiqué «le désir continu du Pakistan de travailler avec la communauté internationale pour éliminer la menace du terrorisme». L'armée pakistanaise avait pris les devants lundi, affirmant que le Pakistan n'abritait plus «aucune structure organisée d'aucun groupe terroriste». Le mois dernier, le département américain de la Défense a suspendu 50 millions de dollars d'aide militaire, jugeant qu'Islamabad ne faisait pas assez contre le réseau Haqqani, allié des talibans afghans longtemps considéré comme lié aux services secrets pakistanais. La présidence afghane a salué la volonté de Washington de «voir la sécurité en Afghanistan dans le cadre d'un processus régional». Elle a également assuré que «le gouvernement afghan a mis la priorité sur l'accélération de son rigoureux programme de réformes pour éliminer la corruption».

M. Trump avait averti les dirigeants afghans que «notre engagement n'est pas illimité, notre soutien n'est pas un chèque un blanc», «les Américains veulent de vraies réformes». La Chine a pour sa part pris hier la défense du Pakistan, un allié stratégique, face aux critiques du président américain. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois Hua Chunying a réfuté hier les critiques du président américain, affirmant que le Pakistan «a fait de grands sacrifices et a apporté de grandes contributions à la lutte contre le terrorisme». «La communauté internationale devrait entièrement soutenir les efforts du Pakistan», a-t-elle dit lors d'un point presse. Par ailleurs, Donald Trump a laissé la porte ouverte à un dialogue avec certains rebelles: "à un moment donné, après un effort militaire efficace, peut-être qu'il sera possible d'avoir une solution politique incluant une partie des talibans en Afghanistan». «Mais personne ne sait si ou quand cela arrivera», a-t-il ajouté. Son secrétaire d'Etat Rex Tillerson a précisé que les Etats-Unis étaient prêts à soutenir des pourparlers de paix entre Kaboul et les talibans «sans condition préalable». En guise de réponse, les insurgés ont néanmoins immédiatement promis un «nouveau cimetière» aux Américains s'ils s'obstinent à rester dans le pays. «Tant qu'il y aura un seul soldat américain sur notre sol, et qu'ils continuent à nous imposer la guerre, nous continuerons notre jihad», ont-ils menacé. Comme pour joindre l'acte à la parole, les talibans ont revendiqué un tir de roquette ayant visé l'ambassade américaine à Kaboul tard lundi.

