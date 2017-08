AADL et LPP : 6.000 logements distribuÃ©s aujourdâ€™hui Ã  alger

Le nouveau ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, M. Abdelwahid Temmar, procédera aujourd’hui, à la remise des clés d’un premier quota de logements AADL et LPP à Djenane Sfari, dans la commune de Birkhadem. Cette première opération de distribution de logements location-vente et la formule logement promotionnel public (LPP) qui devait avoir lieu ce 20 août, à l’occasion de la journée du Moudjahid, a été décalée de quelques jours, et cela afin de permettre au nouveau ministre du secteur de prendre ses repères pour pouvoir superviser en personne l’opération.

A ce propos, M. Temmar a indiqué à l’issue de la cérémonie de son installation samedi dernier, que « les objectifs du département sont tracés et sont les mêmes, c’est la manière de les réaliser qui diffère d’un ministre à l’autre », a-t-il dit, précisant qu’il compte tenir des ateliers de travail et des réunions avec les cadres et responsables du secteur en vue de tracer une feuille de route et un agenda pour définir ainsi la manière de procéder.

Le nouveau ministre a précisé que le programme à suivre sera celui du Président de la République et se calquera sur les objectifs de son gouvernement.

En réponse à une question sur l’importance qu’il accordera aux différentes formules de logements prévues par le Président de la République au profit des citoyens, le nouveau ministre a tenu à préciser qu’il est important de ne pas concentrer toute l’attention sur l’AADL.

Il a également estimé que s’agissant du ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, qui est un « département grand et lourd » vu les responsabilités qui lui incombent, l’urbanisme doit compter autant que le volet habitat.

«Nous ne devons pas oublier que nous chapeautons également le volet urbanisme. Nous avons un grand travail à faire concernant l’urbanisme ainsi que l’aménagement des villes et l’embellissement de nos villes », a-t-il continué.

Par ailleurs, M. Temmar compte axer sur l’information et organiser des rencontres avec les journalistes en vue de fluidifier la communication au profit des citoyens et ce, via la presse mais aussi les réseaux sociaux, a-t-il déclaré.

Pour rappel, cette grande opération de distribution de logements décidée à l’occasion de la journée du Moudjahid porte sur 14.000 unités, toutes formules confondues.

A Alger, il est prévu la distribution de plus de 1.000 unités AADL réparties sur trois sites. Il s’agit d’Ouled Fayet (474), de Djenane Sfari (308) et de la Ville nouvelle de Sidi Abdellah (286). Concernant la formule LPP, l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) a programmé la distribution de 343 logements dont les bénéficiaires ont été convoqués en vue de payer la dernière tranche et de pouvoir par la même récupérer les clefs. Les sites concernés sont situés à Bordj El Bahri (161), Réghaïa (92) et Ouled Fayet (90). En revanche, pour les autres wilayas du pays, l’exécution de la feuille de route concernant la distribution des logements suit son chemin et l’on a assisté cette semaine à la remise des clefs de milliers d’unités, toutes formules confondues, allant du social au promotionnel en passant par la location-vente et le logement promotionnel aidé (LPA) ex-LSP. Au total, 14.000 unités devaient être distribuées, au grand bonheur de leurs bénéficiaires.

A Oran, par exemple, 173 souscripteurs au programme AADL et 144 autres de la formule LPA ont bénéficié de leurs logements, tandis que dans la wilaya de Tlemcen, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a présidé à l’occasion des festivités officielles de la journée du Moudjahid une cérémonie de remise de clés aux bénéficiaires d’un quota de 120 logements sociaux dans la commune de Maghnia. Idem à Khenchela et Chlef où plus de 420 unités entre logements sociaux et logements promotionnels aidés (LPA) ont été distribués dans plusieurs communes de la wilaya de l’Est et 700 logements sociaux livrés à leurs bénéficiaires pour la seconde wilaya. A El Oued, Mila et Tiaret, un total de 800 logements sociaux a été distribué.

S.A.M.