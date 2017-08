31.940 hectares de forÃªt partis en fumÃ©e : Lâ€™homme premier responsable

Une superficie de plus de 31.940 hectares de couvert végétal est partie en fumée depuis le 1er juin, a révélé, hier, le sous-directeur de la protection du patrimoine forestier de la DGF, Messaoud Abdelghani, lors d’un point de presse animé conjointement avec le sous-directeur des statistiques et de l’information de la Direction générale de la protection civile, le colonel Achour, au Centre national d’information de la protection civile, sis à Aïn Naâdja.

Au total, on compte 2.120 incendies. Messaoud Abdelghani a indiqué que la première quinzaine du mois d’août a été plus particulièrement ravageuse, avec la destruction de 22.355 ha par 792 incendies, soit 69% de la superficie totale affectée cet été. A elle seule, la période comprise entre le 10 et 16 août a été marquée par la destruction de plus de 1.900 ha, soit une moyenne quotidienne de 27 incendies et 10 ha ravagés par foyer. En juillet, les statistiques indiquent la destruction de 9.160 ha, soit 30% de la surface totale affectée, pour 1.223 incendies. En revanche, le mois de juin été relativement «tranquille» puisque «seulement» 425 hectares ont été ravagés par les flammes, soit 1% de la superficie. Le sous-directeur de la Protection du patrimoine forestier de la DGF a confié que sur les 31.940 ha détruits au cours de cette période, 15.543 ha concernent les forêts, 7.904 ha le maquis et 8.484 ha de broussaille. « L’Est du pays a été le plus touché puisque 48% des sinistres ont été observés dans cette région », a-t-il souligné, en précisant qu’El Tarf est la wilaya la plus affectée, avec 869 incendies qui ont ravagé une superficie de 14.693 hectares dont une grande superficie du parc national d’El Kala. Au centre du pays, les dégâts s’élèvent à 12.776 ha détruits par 637 foyers tandis qu’à l’Ouest du pays, le bilan fait état de 4.442 hectares de couvert végétal partis en fumée. Concernant les causes de ces drames, il est évident que les conditions météo, notamment la canicule, contribuent énormément au départ des feux, mais force est d’admettre que le facteur humain figure au premier plan. « L’homme est le premier responsable de ces incendies. 95% des sinistres trouvent leur origine dans le facteur humain. Cependant, ça ne veut pas dire forcément que c’est prémédité, car il arrive souvent que des feux se déclenchent suite à des négligences humaines », a expliqué Messaoud Abdelghani qui regrette toutefois « l’incivisme » de certains citoyens. Il a rappelé par ailleurs que la DGF porte plainte contre X à chaque incendie de forêt. «C’est aux services concernés d’établir les vérités et de situer ensuite les responsabilités», a-t-il signalé en pointant du doigt également l’absence de décharges publiques dans certains endroits, chose qui pousse les populations à brûler les ordures dans les forêts et tout ce qui s’ensuivra comme conséquences fâcheuses. L’autre cause qui a accentué ces derniers temps la situation a un lien avec des agriculteurs sans scrupules, voire véreux. Et pour cause, ils n’hésitent pas à provoquer des incendies et à détruire leurs récoltes dans l’espoir de bénéficier des indemnisations décidées par l’Etat pour venir au secours des «vraies» victimes. Mettant à profit cette opportunité, le responsable à la Direction générale des forêts a remis au goût du jour le manque de moyens pour faire face à l’ampleur de ces incendies.



La DGF avec les moyens de bord



Outre le dispositif de la protection civile qui comprend notamment 22 colonnes mobiles, la DGF n’est pas bien équipée. La DGF a sous sa coupe à peine 7.000 agents et 300 camions-citernes. « Avec le peu de moyens dont nous disposons, les forestiers ne peuvent pas empêcher les feux de se propager. Nous avons mobilisé dans le cadre de notre dispositif 405 postes de vigie pour un effectif de plus de 1.000 éléments chargés de la surveillance et de l’alerte. 2.456 éléments sont chargés de la première intervention au sein de 481 brigades qui disposent de 32 camions ravitailleurs seulement », a confié Messaoud Abdelghani, qui admet que ces moyens sont loin de couvrir et de surveiller les 4 millions d’hectares de superficie de forêts du pays. Un simple calcul, a-t-il poursuivi, fait ressortir une brigade pour 8.500 hectares et un agent pour couvrir 1.370 hectares. Sans commentaire ! Le sous-directeur de la protection du patrimoine forestier de la DGF va encore plus loin en révélant que certaines wilayas ne possèdent pas de camions-citernes et ne disposent que de deux ou trois véhicules tout-terrain (4x4).



20.000 sapeurs-pompiers mobilisés



Très sollicités, les services de la protection civile ont eu du pain sur la planche devant l’ampleur des incendies enregistrés cet été, plus particulièrement durant la période allant de la fin juillet jusqu’au 15 août. 2.272 interventions ont été effectuées dans les forêts, les maquis, la brousse ou encore les récoltes. Les grandes pertes ont été constatées à Skikda, El Tarf, Bejaia, Guelma, Tizi-Ouzou, Annaba, Jijel, Sétif et Ain Defla. Les 438 unités opérationnelles se trouvant à proximité des zones forestières ont été renforcées par des éléments venus des wilayas limitrophes, augmentant le nombre des sapeurs-pompiers mobilisés sur le terrain à 20.000 éléments.

Pour le responsable de la direction des moyens opérationnels de la DGPC, les difficultés résident toujours dans l’inexistence des accès pour pouvoir arriver «rapidement» dans la zone de l’incendie, le manque de points d’eau qui demeurent primordiaux pour venir à bout des sinistres avant leur propagation et l’insuffisance des vigies de contrôle qui permettent de surveiller le couvert végétal dans un grand rayon. « Chose qui peut nous aider à anticiper tout départ de feu », a expliqué Benchikha Abdelhafid.

S.A.M.