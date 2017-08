hÃ©bergement en citÃ© universitaire : Les rÃ©ponses sur le web

Les services du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique entameront dès demain, l’étude des demandes d’hébergement au niveau des cités universitaires, au titre de la rentrée 2017-2018, annonce le directeur de la formation supérieure du ministère. M. Djamal Boukezzata qui s’exprimait lors d’une déclaration accordée à la presse, a précisé que ce sont en fait, pas moins de «90.000 demandes d’étudiants qui ont été enregistrées», dans ce sens, via l’internet. Faut-il le rappeler, une plateforme électronique a été ouverte, 12 août courant, aux fins de réceptionner les demandes émises par les étudiants. L’objectif assigné à travers cette nouvelle mesure consiste en premier lieu, à «faciliter les procédures d’hébergement aux nouveaux bacheliers». Il faut dire que cette plateforme qui est désormais fermée pour traitement des demandes, sera rouverte, du 5 au 9 septembre prochain. Remarque importante à retenir, également, l’examen des demandes sera effectué par les services des œuvres universitaires et «les réponses y afférentes seront données via la même plateforme à partir du 24 août». M. Boukezzata assure que «l’examen des demandes s’effectue dans un cadre bien organisé de même qu’il obéit à des critères bien définis». «En d’autres termes, le postulant pour une chambre universitaire n’est pas systématiquement accepté», prévient-il. Il faut savoir d’autre part que comparativement aux années précédentes, une baisse sensible est constatée en matière de demandes d’hébergement au niveau des cités universitaires implantées dans les grandes villes. Cela s’explique notamment par «le nombre croissant des infrastructures universitaires réalisées à travers les différentes régions du pays». Pour rappel, le réseau universitaire national est fort de 49 universités outre l’UFC, de 13 centres universitaires, 32 écoles supérieures ainsi que onze écoles normales supérieures. A ces établissements s’ajoutent également les 51 autres qui sont sous tutelle pédagogique.

Le directeur de la formation supérieure du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique met en exergue, dans ce même cadre, qu’une autre plateforme a été mise en place. Cette dernière est dédiée au traitement des demandes des titulaires d’un baccalauréat étranger pour les Algériens ayant suivi une formation à l’étranger et les étrangers désirant poursuivre leurs études universitaire en Algérie.

Le ministère de l’Enseignement supérieur annonce aussi que la plateforme électronique dédiée aux demandes de changements autorisés sera ouverte les 5 et 6 septembre prochain. Ces demandes concernent, explique-t-on, « ceux qui souhaitent le transfert vers une autre filière dans le même établissement seulement. Le changement vers une autre ville universitaire peut éventuellement concerner les étudiants dont les parents ont été mutés ou les bachelières ayant changé de lieu de résidence suite à un mariage». Ces demandes de changements autorisées seront examinées entre le 7 et le 9 septembre alors que la période des inscriptions définitives est fixée quant à elle du 10 au 14 septembre 2017.

Pour rappel, c’est plus que 66% des nouveaux bacheliers qui ont été orientés, cette année, vers leur premier choix. En effet, le taux de satisfaction du 1er choix des lauréats du baccalauréat de cette année s’élève à 66,51%. A noter également, 15,84 % des nouveaux bacheliers ont pu accéder à leur deuxième choix au moment où le pourcentage relatif aux 3e et 4e choix est respectivement de 5,99% et de 3,18%.

Il faut savoir que pas moins de 100.360 nouveaux bacheliers suivront, lors de l’année universitaire 2017-2018, leurs cours en système LMD Sciences humaines et sociales alors que 184.653 autres sont «affectés vers le LMD - Sciences et technique». A retenir, également, 10.140 nouveaux bacheliers (3,18%) devront entamer cette année leur parcours universitaire dans les filières médicales et sciences vétérinaires. Les admis au niveau des écoles supérieures et des écoles nationales supérieures (ENS) représentent respectivement 2,38% et 1,87% du nombre global des bacheliers de cette année qui est de 341.744 heureux lauréats.

L’année universitaire 2017-2018 apporte nombre de nouveautés. Il est prévu, à titre d’exemple, l’ouverture de « nouveaux points de formation, notamment à vocation professionnelle » ainsi que la « consolidation du numérique par la mise en place de plateformes pour les demandes d’hébergement, pour les détenteurs de bac étranger, application TESJILCOM étendue aux spécialités, etc.».

Force est de constater que la consolidation du numérique se confirme davantage et d’année en année. L’on apprendra dans ce contexte qu’un accord entre le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les services des assurances sociales a été conclu en vue de faciliter la délivrance de la carte Chifa aux nouveaux étudiants, grâce à l’exploitation des informations mémorisées sur la plateforme électronique du ministère.

