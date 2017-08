M. ZAÃ‚LANE : RÃ©sorber les retards

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a souligné hier à Médéa la nécessité de procéder graduellement à la livraison des sections du projet de dédoublement de la Route nationale N° 1, la Chiffa-Berrouaghia, afin de diminuer la pression sur les usagers de cet axe routier stratégique qui relie le nord du pays aux régions du Sud.

M. Zaalane a sommé, dans ce sens, les entreprises engagées sur ce projet de libérer les sections d’autoroute situées sur le tracé Médéa-Berrouaghia déjà terminées ou en voie de finition, et de permettre ainsi leur mise en exploitation.

Il a fixé comme date butoir fin décembre prochain pour la livraison des sections d’autoroute qui sont achevées ou sur le point de l’être. S’agissant du tronçon Sidi El-Madani (Blida) - Médéa, d’un linéaire de 18 km, qui constitue la partie jugée la plus complexe du projet, eu égard au relief et à la consistante des ouvrages d’art prévus, le ministre à mis l’accent sur la nécessité de redoubler d’effort afin que ce dernier puisse être opérationnel à la fin du 1er trimestre 2018, selon les prévisions annoncées sur place par les responsables de l’Agence nationale des autoroutes (Ana).

Le ministre, qui avait entamé son périple dans la wilaya de Médéa par la visite du chantier de creusement des tunnels d’El-Hamdania, suivi de la visite du périphérique nord de la ville de Médéa et le pont de Benchicao, a annoncé l’envoi, lundi prochain, d’une commission technique pour procéder à une évaluation détaillée de l’ensemble de ce projet.

Composée de cadres du ministère et de représentants d’organismes publics et d’entreprises de travaux publics, cette commission devra faire, selon le ministre, un inventaire de ce qui a été réalisé et relever tous les obstacles ou contraintes susceptibles d’influer sur le bon déroulement des travaux.



Dynamiser les chantiers des lignes ferroviaires Msila-Boughezoul et Tissemsilt-Boughezoul



Le ministre des Travaux publics et des Transports a déclaré hier à Boughezoul, sud de Médéa, que toutes les dispositions seront prises en vue de dynamiser les chantiers de réalisations des lignes ferroviaires Tissemsilt-Boughezoul et Msila-Boughezoul dans la perspective de leur mise en exploitation avant la fin de l’année 2018. L’impact socio-économique de ce projet structurant impose un redoublement des efforts engagés sur les deux chantiers et l’accélération de la phase d’installation des équipements, a indiqué le ministre lors de la visite du site du chantier de réalisation de la ligne ferroviaire Msila-Boughezoul, qui s’étend sur un linéaire de 151 km. Les deux lignes ferroviaires Msila-Boughezoul et Tissemsilt-Boughezoul (131 km) enregistrent un taux d’avancement global de l’ordre de 75%, selon les responsables en charge de ce projet, qui ont assuré, au cours d’un exposé détaillé présenté au ministre que les 25% restant du projet concernent le volet signalisation, dont les procédures de concrétisation sont déjà engagées. Les voies ferrées Msila-Boughezoul et Tissemsilt-Boughezoul seront livrées, d’après ces mêmes responsables, au mois de septembre 2018.

D’ailleurs, des instructions ont été données par le ministre au directeur général de la Société nationale de transport ferroviaire (Sntf) pour prendre en charge, dès maintenant, la formation de l’encadrement chargé de l’exploitation et la gestion de ces deux lignes ainsi que le personnel affecté aux services et administrations annexes. (APS)