PÃ©trole : Les prix remontent

Les prix du pétrole remontaient légèrement hier en cours d’échanges européens dans un marché hésitant avant les données hebdomadaires sur les réserves américaines. Mardi matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 51,98 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 32 cents par rapport à la clôture de lundi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour le contrat de septembre, dont c’est le dernier jour de cotation, prenait 17 cents à 47,54 dollars. Après avoir fortement monté vendredi, puis corrigé brutalement lundi, les prix s’inscrivaient en légère hausse, trahissant l’indécision du marché. La réunion de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de ses partenaires, dont des délégués se retrouvent tous les mois pour jauger des développements de l’accord de baisse de la production, n’a pas fourni de nouveaux indices aux investisseurs sur l’état du marché. «L’Opep n’a pas donné d’indications sur ses plans pour le futur de ses baisses de production. Le ministre koweïtien du Pétrole a affirmé que la décision de prolonger ou non l’accord serait prise lors de la réunion officielle de novembre», a noté Ipek Ozkardeskaya, analyste chez London Capital Group. «Les marchés vont désormais attendre les données sur les réserves américaines, dont l’American Petroleum Institute (API) fournira un premier aperçu après la clôture européenne», a ajouté Henry Croft, analyste chez Accendo Markets. Pour la semaine achevée le 18 août, les réserves de brut pourraient avoir reculé de 3,5 millions de barils, celles d’essence d’un million de barils et les réserves de produits distillés pourraient rester stables, selon la médiane d’un consensus d’analystes compilé par l’agence Bloomberg. (APS)