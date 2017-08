Formation professionnelle Ã  El Oued : 7.340 postes pÃ©dagogiques Ã  la prochaine rentrÃ©e

Pas moins de 7.345 postes pédagogiques en formation professionnelle ont été retenus dans la wilaya d’El-Oued, au titre de la prochaine session (septembre 2017), soit une hausse de 21 % comparativement à celle de l’année écoulée (6.060 postes), a-t-on appris mardi de la Direction de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP). Ces nouvelles places ont été proposées pour répondre au mieux aux attentes des jeunes désireux poursuivre une formation professionnelle, en tenant compte également des exigences du marché local du travail, a indiqué le directeur du secteur, Belkacem Gheskili. Elles sont réparties sur deux niveaux, à savoir la formation couronnée par un diplôme d’Etat, dans le mode de la formation résidentielle (2.900 places), l’apprentissage (2.515), la formation en milieu rural (375), la formation passerelle et les cours du soir (100 chacun), a-t-il détaillé. Le second niveau, sanctionné par un certificat d’aptitude et de qualification, concerne la formation qualifiante (130 places), la formation de la femme au foyer 965), la formation destinée aux catégories spéciales et les écoles agréées (20 chacune), en plus de la formation en milieu rural (75) et les cours du soir (145), a-t-il ajouté. Au titre de cette session, le secteur accorde un grand intérêt à la promotion des spécialités de formation destinées à la femme au foyer en milieu rural en vue de multiplier les avantages liées à l’insertion professionnelle des couches sociales vulnérables, notamment celles issues des régions et localités enclavées, a assuré le même responsable. Il s’agit de l’ouverture de 37 spécialités dans les différents établissements relevant du secteur à travers la wilaya d’El-Oued afin d’offrir de nouvelles opportunités de formation professionnelle dans cette wilaya du Sud-est du pays, a-t-il fait savoir. Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels dans la wilaya d’El-Oued dispose de trois instituts nationaux spécialisés en formation professionnelle (INSFP), 17 centres de formation et d’apprentissage (CFPA), de six annexes de formation , ainsi que deux écoles privées agréées. (APS)