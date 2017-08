TAJ : Approfondir le dialogue

Le parti Tajamou Amal al-Jazair (TAJ) a appelé hier le Gouvernement à approfondir le dialogue avec ses partenaires socio-économiques «au service de l’intérêt national et des besoins des citoyens», invitant toutes les parties concernées à «assurer une rentrée sociale sereine».

Dans un communiqué sanctionnant la session ordinaire de son Bureau politique tenue lundi sous la présidence de Amar Ghoul, TAJ a appelé le Gouvernement à «approfondir le dialogue avec ses partenaires socio-économiques au service de l’intérêt national et des besoins des citoyens», invitant toutes les parties concernées à «se mobiliser pour assurer une rentrée sociale sereine». Le parti a également exhorté la classe politique à «£uvrer en faveur d’un consensus national en ce qui concerne les questions de développement et d’économie». TAJ a en outre salué le message du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à l’occasion de la Journée nationale du moudjahid, dans lequel il a insisté sur «la solidarité, la mobilisation et l’unification des rangs entre le Gouvernement et ses partenaires pour remporter la bataille pour le développement que mène l’Algérie en vue de préserver son indépendance financière et sa souveraineté économique». En prévision des prochaines élections locales, la formation politique a invité ses militants à «poursuivre les préparatifs pour assurer la réussite de ce rendez-vous électoral». Le parti a, par ailleurs, salué les efforts consentis par l’Armée nationale populaire (ANP) et les différents corps de sécurité dans le cadre de la protection des frontières et de la préservation de la sécurité, de la stabilité et de la quiétude.

Dénonçant les actes terroristes et criminels qui ont pris pour cible des innocents dans nombre de pays, TAJ a appelé à la coordination et à la coopération dans la lutte antiterroriste. (APS)