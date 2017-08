Valorisation des compÃ©tences des demandeurs dâ€™emploi : Contribution des ateliers techniques Ã  Souk Ahras

Les ateliers techniques organisés récemment par l’agence de wilaya de l’emploi (AWEM) de Souk Ahras ont permis la valorisation et la qualification des compétences des demandeurs d’emploi, ont affirmé mardi des responsables de cette agence. Ces ateliers, tenus dans les maisons de jeunes et des centres de formation professionnelle de la wilaya au profit des demandeurs d’emploi inscrits auprès de l’AWEM, ont permis à cette catégorie sociale de bénéficier d’un accompagnement devant optimiser ses chances pour décrocher un emploi, a-t-on précisé. Les techniques d’établissement d’un Curriculum Vitae (CV), d’une demande de recherche d’un emploi et les méthodes d’entretien d’embauche dans des entreprises économiques sont les thèmes traités lors de cette formation encadrée par des conseillers de l’emploi, selon la même source.

Ces ateliers, ont expliqué les responsables de l’AWEM, ont été réservés au profit des diplômés universitaires et des promus des centres de formation professionnelle en plus des jeunes sans qualification, avant de relever que 250 jeunes ont bénéficié d’une formation relative aux méthodes de recherche d’un emploi, 240 ont été initiés aux techniques de préparation à l’entretien d’embauche, tandis que 195 autres ont été conviés à un atelier consacré aux méthodes d’établissement d’un CV. L’agence de wilaya de l’emploi oeuvre également à rapprocher les promoteurs privés de cette région des demandeurs d’emploi en leur proposant des profils répondant aux besoins des entreprises et du marché local de l’emploi. (APS)