APPUI AUX MICRO-ENTREPRISES : CHOIX IRREVERSIBLE

Les procédures de saisie entamées par les instances bancaires à l’encontre des micro-entreprises défectueuses seront arrêtées



Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali a affirmé, hier à Guelma, que les procédures de saisie, entamées par les instances bancaires à l’encontre des micro-entreprises défectueuses seront arrêtées.

Au cours d’une rencontre avec les adhérents de la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs (FNJE), au centre de loisirs scientifique Salah-Boubnider, dans le cadre d’une visite effectuée à Guelma, le ministre a appelé les directeurs de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ), ceux de la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) à prendre attache avec les instances bancaires locales pour l’arrêt de toute procédure de saisie», soulignant que sur le plan central, ses services coordonneront avec ceux du ministère des Finances pour l’arrêt de la procédure.

Il a, à ce propos, affirmé que «l’Etat poursuivra son appui aux micro-entreprises» attestant que cet appui était «un choix irréversible». M. Zemali a également souligné que son département œuvrera à suivre, sur le terrain, «l’application effective de la décision du gouvernement de consacrer 20% des projets pour les micro-entreprises créées dans le cadre des dispositifs d’aide à l’emploi et de réserver pour les mêmes entités les projets de la sous-traitance».

Le ministre a, dans ce contexte, rassuré les jeunes entrepreneurs soulignant qu’en coordination avec le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, «une correspondance sera adressée aux walis pour respecter et veiller à l’application de la décision du gouvernement».

M. Zemali a également indiqué qu’une cellule a été créée au niveau du cabinet de son département, chargée «de suivre au quotidien les préoccupations des jeunes entrepreneurs», soulignant que les petites entreprises étaient «le noyau d’une économie diversifiée hors hydrocarbures». En chiffre, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a précisé qu’entre 2010 et 2016, 375.000 petites entreprises, devant générer 80.000 postes d’emploi, ont été créées. Appelant les jeunes adhérents à la FNJE qui totalise 22.000 adhérents et 78.000 demandes d’adhésion, à «poursuivre le combat pour le développement», le ministre a encouragé les jeunes, propriétaires de petites entreprises à créer «un réseau pour l’échange des expériences, et des partenariats dans le domaine du marketing».

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a entamé sa visite dans la wilaya de Guelma en inspectant une entreprise de froid commercial, créée dans le cadre du dispositif d’aide à l’emploi, dans la commune d’Heliopolis. In situ, le ministre a valorisé les efforts déployés par l’entreprise réalisatrice du projet, issue du dispositif Ansej dans la création et l’équipement de cette chambre froide, réservée pour le stockage des produits agricoles. Le ministre a également salué les efforts consentis d’une unité de production des briques, issue de l’Ansej offrant 40 emplois et la qualité du produit fourni. M. Zemali a inspecté l’exposition des petites entreprises organisée au centre des loisirs scientifiques avant de visiter le siège de la Caisse nationale d’assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS).

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale devait présider une réunion avec les cadres de son secteur au siège de la wilaya. (APS)