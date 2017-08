Le Coin du copiste : Ã‰change de rÃ´lesÂ ?

L’actualité culturelle, que certains pensent voir réduite à néant, continue pourtant son grand bonhomme de chemin depuis le début de la saison estivale avec ça et là sur tout le territoire national des événements ponctuels, qu’ils soient à caractère officiel ou le résultat d’une initiative commune, retransmis par les chaînes de radio ou à la télévision. Ils font désormais partie du paysage algérien que même les vacanciers sollicitent en dehors des loisirs proposés sur les lieux de détente. Il faut dire que des organismes étatiques ou privés, parfois le fait de personnalités notoires dans le pays, arrivent à imposer une cadence qui ne semble pas connaître de période creuse durant toute l’année, et c’est tant mieux pour cultiver, voire accaparer les esprits enclins à la nonchalance, et même à l’apathie, si ce n’est pas la plupart du temps à la polémique stérile autour de sujets politiques. Autre chose, il faut reconnaître le travail, parallèlement à la presse écrite, que font un certain nombre de sites électroniques qui se sont spécialisés dans ce créneau pour nous distiller de manière régulière des informations à ce sujet. Ainsi, en plus des expositions picturales, des ventes dédicaces et des projections de films, sans compter la présentation depuis quelques jours de pièces théâtrales régionales au TNA

—activités que l’on peut classer dans le chapitre des événements qui se tiennent traditionnellement—, on peut observer la tenue de manifestations dans la capitale, aussi petites soient-elles, qui peuvent attirer notre attention. On retiendra pour aujourd’hui, date de la représentation de cette pièce, le caractère inédit du sujet, alors qu’il s’agit d’un thème sensible. « Aya netbadlou les rôles ! » est prévue à l’ancienne église d’El Biar (Place Kennedy), la pièce de théâtre propose, comme son titre l’indique, d’échanger les rôles traditionnellement dévolus à chaque genre. Les hommes interpréteront ainsi le rôle des femmes et vice-versa. Si la façon d’aborder le sujet peut paraître drôle, il n’en demeure pas moins que l’humour emprunté se situe dans une dimension spatio-temporelle qui interpelle sérieusement le public, pour susciter un débat sur la condition de la femme algérienne qui commence à devenir alarmante, au vu de la lente régression des mentalités vers des considérations purement religieuses qui confinent la femme dans un statut de plus en plus dérisoire et des situations sociales souvent aléatoires, où l’archaïque rapport de force des genres devient criant et préoccupant. La pièce de théâtre, dont on ne connaît pas les comédiens —mais cela importe peu, car c’est le jeu des personnages, même s’ils sont de parfaits inconnus, qui intéresse les spectateurs— est présentée sur le mode d’une communication interactive théâtralisée à souhait pour mieux alerter les gens et éveiller la conscience de ces derniers sur la dégradation de la relation homme-femme qui peut constituer un frein à la modernité et au progrès ainsi qu’à l’évolution intrinsèque des mœurs de la société vers plus d’ouverture. Alors, faisons comme le suggère habilement le titre de la pièce : Échangeons les rôles pour une fois, histoire de se mettre dans la peau de l’autre pour mesurer l’ampleur du déséquilibre qui inflige à l’autre partie —bien entendu aux femmes— la plus affligeante et incohérente des situations. Des situations qui ne sont plus censées montrer de simples désaccords mais les plus impardonnables injustices ! Mais trêve de discussion et, pour ne pas allonger la liste des longs griefs, disons que l’événement se déroulera à 14 heures et que l’entrée est gratuite. Avis aux amateurs et surtout amatrices !!

L. Graba