Karima Zidani Ã  la galerie Aicha-Haddad : feston de fleurs flamboyantes

Avec la plasticienne Karima Zidani, qui expose à la galerie Haddad jusqu'au 25 août prochain, la différence naît de toute une brassée de détails. Et la beauté, de l'harmonie des couleurs. C'est là l'esprit de son travail qui vaut le détour par la galerie ci-dessus nommée.

Pas de thème imposé, pas d'idées directrices. Juste une simple thématique qui s'articule, a dit l'artiste, autour d'une «admiration abyssale de la flore et des fleurs en particulier». Et d'ajouter, en substance, que «les fleurs donnent un univers d'une extrême beauté, elles nous font découvrir des couleurs uniques». Karima Zidani s'en explique : «Nous ne pouvons nier que nous faisons partie de la terre et de la nature, et qu'elle fait partie de nous.»

Ces propos empreints de bon sens ne peuvent laisser indifférent. Ils nous interpellent, bien au contraire. A la limite, ils nous amènent, d'une façon ou d'une autre, à cette édifiante et incontournable évidence: aussi loin que l'on remonte dans le temps, il semble que les artistes d'une manière générale, plasticiens en particulier, se soient, en effet, de tout temps efforcés de répondre à cette lancinante interrogation : qu'est-ce que la beauté ?

Pour ce qui la concerne, Karima Zidani semble avoir trouvé la réponse : un univers floral très diversifié, lumineux, flamboyant. Pour tout dire, des lumières de fleurs à profusion, agrémentées de découvertes des fusions, fluides de l'imaginaire vibrant pour quelque paysage intérieur, etc., souvenir de lumières et clartés entrevues... Bref, un véritable ravissement pour les yeux.



Une beauté multiple énigmatique, baroque et infiniment variée



Ce qui nous amène tout naturellement à envisager la beauté, telle qu'appréhendée par l'artiste, non comme une notion normative, conventionnelle, unique ou figée, mais multiple, énigmatique, baroque et infiniment variée. Ici la beauté semble être l'objet d'une invention perpétuelle, d'une poursuite sans fin, mais qui semble essentielle.

Cette beauté-là ne cherche donc pas à apporter une définition supplémentaire et forcément restrictive, loin de là, mais plutôt à montrer comment les créateurs d'aujourd'hui, comme hier, même si parfois ils s'en défendent, sont habités par cette quête. Et si la beauté n'est pas la condition ou la raison d'être systématique de toute œuvre d'art, elle en est toujours l'effet, essentiel et troublant dans la plupart des cas.

Est-ce la raison pour laquelle la «notion classique de beauté idéale» peut sembler, en revanche, absente de cette exposition ? Au-delà de la manifestation picturale en question, qui vaut vraiment le détour, c'est donc toute la réflexion sur la question de la beauté qui s'impose. Et le mérite de Karima Zidani est justement de nous avoir amenés à cette réflexion-interrogation certes pertinente mais néanmoins pendante : «En quoi réside la beauté des œuvres d'art, peut-on la définir?»

A noter qu'au plan technique, l'artiste n’utilise pas de styles particuliers : certaines œuvres sont en semi-figuratif, d’autres en semi-abstrait, tandis que d’autres sont dans une totale abstraction, tout en mettant en exergue la fleur. Karima Zidani utilise deux techniques : la peinture à l’huile et l’acrylique. Enseignante de dessin dans un collège à Batna, l’artiste avoue qu’elle a toujours été attirée par la peinture depuis son jeune âge, mais que l’enseignement lui a par ailleurs ouvert des brèches et des envies pour aller davantage de l’avant.

