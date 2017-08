Livraison de vÃ©hicules Mercedes Benz : Aux avant-postes de la production nationale

«Dans le cadre de la concrétisation du programme de la relance économique initié le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelaziz Bouteflika, visant à relancer l’industrie nationale et en concrétisation de l’intérêt particulier accordé par le Haut commandement de l’Armée nationale populaire à la promotion des fabrications militaires, la satisfaction des besoins matériels de l’ANP et des autres structures nationales et la contribution active au développement de la production nationale, la société AMS-MB/Société par actions, sise à Rouiba, a procédé, hier, à la livraison de 227 véhicules de marque Mercedes Benz au profit du ministère de la Défense nationale, représenté par la Direction centrale du Matériel ainsi qu’à des sociétés nationales publiques et privées», a indiqué un communiqué du MDN. Avec cette nouvelle livraison, «la Direction des Fabrications militaires du ministère de la Défense nationale enregistre de nouveaux exploits permettant de consolider les efforts de développement de la production nationale à la lumière du grand intérêt qu’accorde le vice-ministre de la Défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire, Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, à ce secteur sensible et ce, à travers des orientations pertinentes, notamment en matière de qualification et de formation continue des personnels en vue de se mettre au diapason du développement technologique et du renforcement du potentiel industriel national», ajoute la même source. La Société AMS-MB «a produit, jusqu’à ce jour, 2.750 camions de différentes charges et 80 bus. Elle est également sur le point de mettre en place, avec le partenaire technologique Daimler, une plate-forme moderne qui répond aux normes de qualité, et ce, dans le but de produire annuellement 15.000 camions et 1.500 bus de transport urbain et interurbain», ajoute le communiqué du MDN. Créée entre l’EPIC Etablissement de développement de l’industrie de véhicules relevant du secteur économique de l’Armée nationale populaire, l’EPE Entreprise nationale de véhicules industriels relevant du ministère de l’Industrie et des Mines et la société émiratie Aabar Investments PJS, la société AMS-MB a pour mission d’assurer la distribution, la vente, le service après-vente, et la maintenance de véhicules automobiles et moteurs de marque Mercedes-Benz (camions, bus, vans & 4x4 class G) produits en Algérie par les sociétés communes de production SAPPL-MB, SAFAV-MB et SAFMMA. Pour sa part, SAPPL-MB : la société algérienne pour la production de poids lourds de marque Mercedes-Benz Spa ayant pour objet la production de camions et bus avec une capacité annuelle de 15.000 camions et 1.500 bus de marque Mercedes-Benz à Rouiba, Alger. Quant à SAFAV-MB : la Société algérienne pour la fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz Spa ayant pour objet la fabrication de véhicules utilitaires avec une capacité annuelle de 2.000 véhicules 4X4 Class-G et 6.000 Vans de marque Mercedes-Benz, à Ain Bouchekif, Tiaret.

Enfin, SAFMMA : la société algérienne pour la fabrication de moteurs de marques allemandes Spa ayant pour objet la fabrication de moteurs de marques allemandes, avec entre autre, une capacité annuelle de 16.500 moteurs de marque Mercedes-Benz, à Oued Hamimine, Constantine.



Au service de la croissance économique



Rappelons qu’au 1er août, 383 véhicules multifonctions et tout-terrain de marque Mercedes-Benz classe G et Sprinter, fabriqués par la Société algérienne de fabrication des véhicules (SPA SAFAV), pionnière dans ce domaine, ont été livrés à la Direction centrale du matériel, relevant du ministère de la Défense nationale (MDN), à la Direction de la Sûreté nationale, ainsi qu'à des entreprises publiques et privées. Ces véhicules ont été fabriqués dans diverses versions (transport de personnel, intervention, transport de marchandises, ambulances médicalisés et sanitaires). Cette opération, appelée à se consolider, à l’avenir, s'inscrit dans le cadre de «l'encouragement de la production nationale et la concrétisation du programme de relance économique, initié par le président de la République, visant à redynamiser l'industrie nationale», et intervient en exécution des instructions du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, portant sur «la participation efficace au développement des potentiels industriels militaires et plus particulièrement l'industrie mécanique, pour satisfaire les besoins des structures de l'ANP et les différentes entreprises nationales». Aussi, cette initiative devait mettre en évidence l’esprit de «clairvoyance et de perspicacité du Haut commandement de l'Armée nationale populaire à faire développer une solide industrie nationale et de défense, à travers un produit de haute qualité, conforme aux normes internationales, ainsi que la création de postes d'emploi permanent, tout en assurant une formation qualitative, pour atteindre les objectifs escomptés du partenariat entre le ministère de la Défense nationale et le partenaire technologique allemand Daimler et le Fonds d'investissement émirati ABAR».



Un projet de montage et de commercialisation de véhicules 4x4 «Class G» dès 2018



Au total 410 voitures de marque Mercedes Benz ont été livrées, dans la localité d'Ain Bouchekif (Tiaret) par la Société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes Benz (SAFAV-MB) relevant du ministère de la Défense nationale (MDN). Le général Krikrou, Dg de SAFAV-MB avait fait part de la livraison de plus de 400 véhicules (216 à la Direction centrale du matériel du MDN dont 90 véhicules 4x4 pour le transport des troupes et autres destinés à la Gendarmerie nationale, 116 véhicules «Sprinter» pour le transport des personnes et des marchandises et 10 autres pour l'intervention de la Gendarmerie nationale). Ce lot comprenait aussi 30 véhicules pour la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), 15 pour la Direction générale de la Protection civile (DGPC) et 96 pour la Sonatrach dont 80 véhicules 4x4 et le restant pour l'entreprise nationale de canalisations «Anabib», l'entreprise publique électrification, des sociétés privés activant dans la distribution du médicament et dans le transport et autres, a-t-il ajouté. Ce même responsable devait préciser, au passage, que ce label aux normes internationales s'est imposé sur le marché, signalant, au passage la production de plus de 8.800 véhicules depuis 2015, dont 90 % ont été vendus et livrés y compris près de 2.000 véhicules pour la Direction centrale du matériel du MDN. Le général Krikrou a également fait part d’un projet de montage et de commercialisation de véhicules 4x4 «Class G» destinés aux privés et aux entreprises civiles à partir de l'année prochaine, faisant remarquer que ces véhicules seront d'un nouveau style. Il y a lieu de souligner que la capacité de production annuelle de SAFAV-MB d'Ain Bouchekif a augmenté de plus de 900 véhicules en 2015 à 2.000 en 2017 pour ce qui est de «Class G» et à 6.000 véhicules «Sprinter», soit 50 pc de la capacité productive annuelle programmée, selon le directeur de la production à SAFAV-MB, Zine El Abidine Mostefaoui.



Un taux de montage à 100% pour les véhicules «Sprinter» à fin 2017



Le taux de montage de véhicules 4x4 «Class G» a atteint 100 % dans cette société depuis la mise en service de 21 stations de production en avril dernier. Le même taux devra être atteint, fin 2017 pour les véhicules «Sprinter» avec la mise en service de dix stations de production. M. Mostefaoui avait signalé l'approche de la fin de la deuxième phase de montage de véhicules, la première phase portait sur un montage à hauteur de 30 % pour les deux types de véhicules. La troisième phase est consacrée à la tôlerie et peinture et la quatrième, au montage par soudure. En fait, la stratégie de SAFAV-MB est basée sur deux types d'intégration, à savoir, l'intégration stratégique comprenant les pièces essentielles fabriquées localement dans le cadre du partenariat avec de grandes sociétés qui assurent le transfert de technologie avec l'autorisation du groupe de construction automobile «Daimler». Ce genre d'intégration sera entamé fin 2019 avec la coopération de la Société algérienne de fabrication de moteurs de marques allemandes (SAFMMA) et progressivement avec les branches de la Société nationale de véhicules industriels (SNVI), partenaire de SAFAV-MB. L'intégration concernant les pièces et d'accessoires sera réalisée sur la base d'accords de partenariat prévus avec de petites et moyennes entreprises (PME) avait indiqué M. Mostefaoui.

R. E.