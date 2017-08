COMMENTAIRE : Nouvel envoyÃ© nouvelle approche ?

La nomination de M. Horst Kohler, en qualité d’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, a été accueillie favorablement. Le Front Polisario, l’Algérie, l’Union européenne et la France, pour ne citer que les premières réactions enregistrées, se sont félicités de cette nomination. L’Allemand Horst Kohler, qui succède à l’Américain Christopher Ross, entame ainsi sa mission avec une somme de préjugés favorables. Il se doit dès lors de se montrer à la hauteur des espoirs suscités. Spécialiste des questions économiques et financières —il apporte une expérience de plus de 35 ans dans le secteur gouvernemental et des organisations internationales, notamment en tant que Président de la République Fédérale d’Allemagne (2004-2010), avait indiqué un communiqué de l’ONU—, cet ancien directeur du Fonds monétaire international (FMI) aura fort à faire. Sa tâche ne sera pas une sinécure. Il prendra la mesure des difficultés qui l’attendent à fur et à mesure, d’autant que, selon certains observateurs, il part avec un handicap. Celui de manquer d’expérience dans le domaine diplomatique. Mais pour d’autres, c’est au contraire un plus, car ce « handicap » est comblé par une de ses qualités reconnues qui est le pragmatisme. Elle pourrait lui permettre de faire la différence avec ses prédécesseurs, notamment les Américains James Baker, Christopher Ross, des diplomates chevronnés, mais qui peut-être ont été pénalisés dans l’accomplissement de leur mission par leur profil de diplomate « pur et dur ». A leur décharge, il faut préciser qu’ils n’ont pas bénéficié de l’appui total et sans réserve du Conseil de sécurité, ce qui aurait pu leur ouvrir de réelles perspectives pour mener leur mission conformément à la légalité internationale. La démission de Christopher Ross est en soi un geste révélateur des blocages mis sur leur chemin. Horst Kohler aura-t-il pour sa part les coudées franches ? Est-il assuré du soutien inconditionnel du Conseil de sécurité qui a entériné la proposition de sa nomination ? On ose l’espérer pour la crédibilité de l’organe onusien. D’autant que la voie, devant mettre un terme au conflit du Sahara occidental, a été tracée par les résolutions de ce même Conseil de sécurité. Elles ont fixé les moyens d’un règlement politique juste et durable. La première mission à laquelle doit ainsi s’atteler le nouvel envoyé du Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres est de prendre attache avec les deux parties en conflit, le Maroc et le Front Polisario, afin de relancer le processus de négociations politiques pour le parachèvement du processus de décolonisation du territoire du Sahara occidental et l’organisation du référendum d’autodétermination du peuple du Sahara occidental. Il sait que durant son mandat, il pourra compter sur l’appui de l’Algérie. De son côté, le Front Polisario a appelé la communauté internationale et le Conseil de sécurité à tout faire pour faciliter la mission de l’Envoyé Personnel et mettre ainsi un terme à la paralysie que connaît le processus de paix au Sahara occidental depuis de nombreuses années et aux souffrances qu’endure, depuis des décennies, le peuple sahraoui. Car, sans ces « facilitations », force est de craindre que le dossier sahraoui n’avancera pas d’un iota et que l’échec sanctionnera encore une fois le mandat de l’envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies. Une issue qui, si elle ne manquera pas de satisfaire le Maroc, n’arrangera en rien les affaires de la région qui aspire à la paix et à la stabilité. Mais, pour l’heure, on n’en est pas là. La balle est dans le camp de l’ONU dont le SG, qui a succédé à Ban Ki- moon, a laissé entrevoir dans son rapport sur le Sahara occidental présenté en avril devant le Conseil de sécurité son intention d’arriver à une résolution de ce conflit vieux de quarante ans, par la relance du processus de négociation « avec une nouvelle dynamique et un nouvel esprit ».

Nadia K.