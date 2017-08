M. Guitouni reÃ§oit lâ€™ambassadeur de lâ€™Arabie saoudite : Pour un partenariat mutuellement bÃ©nÃ©fique

Le ministre de l’Energie, M. Mustapha Guitouni, a reçu hier l’ambassadeur de l’Arabie saoudite Sami Ben Abdellah Essalah à Alger, a indiqué un communiqué du ministère. Les deux parties ont passé en revue l’état des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de l’énergie et les moyens de leur renforcement. M. Guitouni a, à cette occasion, mis l’accent sur les opportunités d’investissement et de partenariat qu’offre le secteur énergétique algérien dans ses différentes activités. Il a également souligné l’importance de la coopération entre les deux pays, qualifiée de «très bonne», tout en encourageant les entreprises algériennes et saoudiennes à établir un «partenariat mutuellement bénéfique», précise la même source. Par ailleurs, la rencontre a permis aux deux parties d’évoquer l’évolution des marchés pétroliers et de saluer le processus de dialogue entre pays Opep et Non-Opep pour leur stabilisation à moyen et long terme. (APS)