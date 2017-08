ES SÃ©tif : Hamar veut rester au 8-mai-1945

Le président de l'ES Sétif (Ligue 1 algérienne de football) Hacen Hamar a affirmé dimanche qu'il souhaitait voir son équipe évoluer au stade du 8-mai-1945 de Sétif, dont la pelouse se trouve dans un piteux état, lors des premiers matches du championnat qui débutera vendredi. "Evoluer en dehors de Sétif va constituer un véritable handicap pour l'équipe et constitue en même temps un avantage pour nos adversaires. Je veux rester au stade du 8-mai-1945, même si l'état de la pelouse laisse à désirer. Nous aurons d'ici au 29 septembre prochain quatre matchs à jouer chez nous et je n'imagine pas les disputer en dehors de nos bases", a indiqué à l'APS, le premier responsable du club des Hauts Plateaux. La pelouse synthétique du stade du 8-mai-1945 de Sétif, contestée par les spécialistes, a poussé les autorités locales à décider de la pose d'une nouvelle pelouse, mais les travaux n'ont pas été entamés, regrette Hamar. "Je dois consulter tout le monde pour prendre la meilleure décision qui préservera bien évidemment l'intérêt de l'équipe. D'ici à 48 heures, nous saurons si nous restons à Sétif ou bien si on va délocaliser nos premiers matches du championnat ailleurs", a-t-il ajouté. Dans le cas où le club viendrait à changer de terrain pour laisser place aux travaux, le président de l'Entente a prévu un plan B : "Nous avons plusieurs solutions de rechange à l'image des stades d'El-Eulma, de Tadjenanet ou encore de celui de Bordj Bou Arréridj, mais rien n'est encore décidé". Champion d'Algérie en titre, l'ESS entamera la défense de sa couronne samedi prochain à domicile face à l'USM El-Harrach en match programmé par la Ligue de football professionnel (LFP) au stade du 8-mai (21h00) à huis clos.