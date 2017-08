Dans la LUCARNE : MCA en mode Real Madrid

Le MCAlger, qui est encore concerné par la CAF, avait effectué son stage d’intersaison en France dans la région stéphanoise. Globalement, l’équipe, drivée par le Français Bernard Casoni, n’avait pas entamé son stage dans les meilleures conditions souhaitées. Toujours est-il, qu’en fin du compte, on a réussi à parer au plus pressé. Le dernier match amical joué contre l’AS Algérienne a été une balade de santé pour les Mouloudéens, même si cette rencontre ne signifie absolument rien du fait que l’adversaire que même les «cafetiers» et autres «boulangers» du coin peuvent battre. Ceci dit, Casoni a pu voir que ses consignes ont été suivies à la lettre et que le jeu de l’équipe connaît une nette amélioration. C’est vrai que le match contre l’US Biskra comptant pour la première journée de Ligue1 aura lieu ce vendredi 25 août à partir de 17h. Par conséquent, les Vert et Rouge viennent de rejoindre le pays et entamer la préparation intra-muros. La plupart des locataires de la division Une sont donc rentrés dans le pays, même si des clubs continuent de jouer des matches amicaux. Sont-ils devenus, à ce point, insatiables? On peut le croire, eu égard à la frénésie globale qui est en train d’envelopper notre football. Le MCA accuse un retard certain dans la préparation foncière, surtout qu’il a terminé en retard, la compétition, avec sa qualification le 7 juillet dernier, en quart de finale de la coupe de la CAF, il sera opposé aux Tunisiens du Club Africain le 15 septembre prochain. En dépit de cela, le staff technique du MCA reste assez serein, au vu de sa nouvelle politique qui consiste à rajeunir le club en mettant ouvertement du «sang neuf» en son sein. Lors du match amical entre le MCA et l’ASAlgérienne, au-delà du résultat, il avait permis à Casoni et son staff de passer en revue une petite «brochette» de jeunes talents à l’image d’Amachi, Bramki, Kasdi , Kirioui pour ne citer que ceux-là. Ce groupe de jeunes aux grandes ambitions sera, dans un proche avenir, le grand espoir de l’équipe. Il est certain que la vérité du terrain montrera qu’avec ces talents, nul n’est indispensable au MCA. Que ceux qui se considèrent, d’ores et déjà, comme des «cadres» sont appelés à revoir leur copie et faire amende honorable. Car ils risquent de perdre leurs places de «titulaires». De plus, Casoni, l’entraîneur français, de cette équipe du MCA avait affirmé «qu’aucun joueur n’a assuré sa place de titulaire». Tout est donc fonction de la forme que chaque joueur affiche lors des compétitions hebdomadaires. Tout le monde est considéré, par le nouveau staff technique, sur le même pied d’égalité. Le MCA veut, indirectement, suivre la méthode du Real de Madrid et surtout de Zinedine Zidane, notre compatriote. Ce dernier avait fait ce qu’aucun coach avant lui n’a réussi à amadouer le «vestiaire» et de le «domestiquer» d’une manière intelligente, acceptée par tous. Même le grand Cristiano Ronaldo a accepté de faire «banquette». Ce qui était un fait rarissime dans un passé assez proche. Par conséquent, tout le monde au Real ne s’étonne pas, s’il n’est pas titulaire du jour au lendemain. Ce qui n’est pas le cas au sein du Barça. Même l’entraîneur adjoint du MCA, Rafik Saïfi avait affirmé qu’on se comportera de même manière avec tous les joueurs. Ils seront traités équitablement. Il n’y aura pas de partie pris ou de discrimination entre un joueur et un autre. Il n’y aura pas de «deux poids, deux mesures». Une politique qui pourrait certainement donner ses fruits aujourd’hui. Bon vent !

Hamid Gharbi