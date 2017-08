Face Ã  lâ€™OM : Lâ€™USM Alger se rassure

Pour sa dernière répétition avant le coup d’envoi du championnat national, l’USM Alger a disposé, dimanche après-midi à Bologhine, de l’Olympique de Médéa.

A l’issue d’une rencontre à sens unique, pratiquement, les camarades de Zemmamouche se sont imposés par le score de 3 à 2. Après avoir aisément mené par trois longueurs d’avance, les Rouge et Noir ont encaissé deux réalisations, à peine une minute, dans les arrêts de jeu de cette partie. Un relâchement qui n’a pas été du goût du coach Paul Putt. Le technicien belge n’a pas hésité d’ailleurs à montrer son mécontentement. «Un match n’est jamais fini avant le coup de sifflet de l’arbitre. Il faut rester concentrer jusqu’au bout et ne rien lâcher. Cela nous servira de leçon. » A – t-il souligné à l’issue de la partie aux quelques journalistes présent, en rajoutant : « Ce fut un bon test, dans l’ensemble, avant la reprise du championnat» A noter que l’USMA a disputé cette partie sans quatre de ses internationaux, qui sont rentrés la veille de Tunisie. Seul Meziane, auteur du second but a pris part à la seconde partie de la rencontre. Benguit, Abdelaoui, Hamzaoui et autre Derfallou se sont contentés de tour de piste seulement. C’est dire la richesse de l’effectif Usmiste, cette saison. Les places de titulaires seront certainement dures à gagner, vu la concurrence et la qualité de l’effectif de la formation Algéroise, renforcée par l’arrivée de quartes bons éléments cet été. Cherifi (USMBA), Chita (MCA), Yaya et Sidibé (MOB) ne sont certainement pas venus chauffer le banc. Cela laisse l’embarras du choix au staff technique de la formation de Soustara décidée à jouer sur tous les fronts cette saison. A commencer par la Ligue des champions que l’USMA désire depuis quelques années déjà. Qualifiée pour le quart de finale, les Rouge et Noir affronteront le représentant du Mozambique, à savoir Ferroviario. Le match aller aura le lieu le 16 septembre, à 15 h, dans la ville Beira et sera dirigé par l’arbitre Gambien Bakary Papa Gassama. La seconde manche entre les deux teams se déroulera à Alger le 22 septembre à 21 h. Pour rappel, l’USM Alger à effectué la seconde partie de sa phase de préparation en Turquie. Les coéquipiers de Chafai debuteront la saison face au nouveau promu, Paradou Athlétic Club. La rencontre se déroulera à Bologhine.

Rédha M.