RÃ©union Des commissaires aux matches

A la veille du démarrage de la nouvelle saison 2017/2018 programmé les 25/26 août prochains, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a organisé mercredi 16 août à l’Hôtel New Dey à Hussein Dey une journée d’information à l’attention des commissaires aux matches du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2.

Cette rencontre, présidée par M. Mahfoud Kerbadj, président de la LFP, a été consacrée aux instructions et recommandations que la LFP a voulu transmettre à ce corps qui compte une soixantaine de membres dont la plupart sont issus des ligues de wilaya et de régions.

Après le discours d’ouverture prononcé par M. Kerbadj, et dans lequel, il a mis l’accent sur le rôle du commissaire dans la gestion de la rencontre, la Ligue par le biais de son vice président M.Fawzi Guellil a énuméré une trentaine de recommandations relatives au comportement du commissaire aux matches avant, pendant et après le match.

Ce fut au tour de M. Hamid Haddadj, président de la commission de discipline, d’insister une nouvelle fois sur l’importance du rapport du délégué dans le traitement des affaires disciplinaires. D’ailleurs la LFP a distribué un document propre aux commissaires où doivent être consignés faits et gestes constatés lors de la rencontre.

Un débat a clôturé cette journée d’information. les participants ont demandé des éclaircissements sur un certain nombre de points. D’autres ont avancé des propositions qui s’inscrivent dans le cadre l’amélioration de la mission du commissaire au match.