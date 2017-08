Chlef : SoirÃ©es enchanteresse Ã  Beni Haoua

Les estivants de la plage de Beni Haoua se sont délectés dans la soirée de dimanche à hier de poèmes et de musique et chants enchanteurs du sud algérien à la faveur d’une soirée artistique organisée par l’association nationale Courses de Mehari de Tindouf, en collaboration avec le syndicat national des artistes de Chlef. Organisée sous le signe «Préservons la mémoire collective», à l’occasion de la célébration de la journée du Moudjahid (20 août), cette soirée artistique a pour objectif la promotion du patrimoine culturel algérien matériel et immatériel, par le développement des échanges entre le nord et le sud du pays, a indiqué le président de l’association Courses de Mehari de Tindouf, Abdallah Bouâm. Ce dernier a souligné la contribution de ce type de manifestations dans l’information des jeunes générations sur leur patrimoine et, partant, leur préservation des influences externes (liées entre autres à l’extrémisme et au racisme), non sans plaider pour l’impératif de création d’espaces de communication et d’échanges entre le nord et le sud du pays, a-t-il insisté.

Outre la détente assurée aux vacanciers, ce type de soirées participe à l’encouragement de la culture locale, dont la musique sahraouie notamment a estimé, pour sa part, le poète Mansouri Mokhtari, qui a également souligné sa contribution dans la perpétuation de l’histoire et de la mémoire nationaux.

Issus de nombreuses wilayas du pays, les estivants présents sous la tente traditionnelle dressée pour l’occasion, ont fortement apprécié les déclamations poétiques et autres chansons mélodieuses du sud algérien, mêlant arabe et tamazight, dans une parfaite symbiose.

Organisée également avec la collaboration de l’association locale Tifaouine, l’opportunité, coïncidant avec la commémoration du double anniversaire de l’offensive du Nord-Constantinois et de la tenue du congrès de la Soummam, a aussi donné lieu à une halte au cimetière des chouhada où il a été procédé à la lecture de la Fatiha du Livre saint à leur mémoire, avant l’organisation d’un dîner collectif (waâda) auquel ont pris part tous les estivants présents sur place. (APS)