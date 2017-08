Zinou Zebar inaugure un espace photo Ã  Alger : Â«Petit poisson deviendra grandÂ»

Le photographe reporter Zinedine Zebar vient d'inaugurer un espace unique dans les annales culturelles et artistiques de notre pays, car dédié à la mémoire photographique d’Alger et de l’Algérie. En fait, il s'agit d'un ancien kiosque à tabacs et journaux resté fermé de longues années durant. Avec, pour principal repère sur l'avenue Pasteur, l'hôtel Albert 1er, situé juste en face de cet espace artistique.

En matière de photographie d'art, l'Algérie, une fois n'est pas coutume, constitue assurément un modèle potentiel que nos voisins ne peuvent que nous envier. Pourtant, et —malheureusement— pas plus encore que dans d'autres pays du monde, le huitième art n'est pas ici perçu, considéré et encouragé comme une forme d'expression artistique à part entière.

Cela étant devenu une évidence, il faut dire, malgré tout, qu'en dépit des apparences, il n'y a nécessairement pas de rupture fondamentale entre, par exemple, la photo de documentation, au sens large, la photo populaire, dite «d'amateur», celle qui relève du reportage journalistique ou celle, plus élaborée, de création artistique. Entre la photographie anonyme et la photographie «d'auteur», les mêmes démarches circulent aussi et quelquefois s'interpénètrent, tant au niveau des techniques mises en œuvre qu'au plan, plus relatif il est vrai, des regards convoqués. Seul le thème que disent les images diffère. Or c'est, pour ainsi dire, toute cette diversité de statuts recouverts de nos jours par le huitième art que le photographe reporter Zinedine Zebar, Zinou pour les amis et connaissances, veut mettre en exergue à travers l'aménagement d'un espace en plein centre ville et au début de l'avenue Pasteur, espace dédié spécialement à la mise en valeur de la mémoire photographique d'Alger ainsi que celle de l'Algérie tout entière. Pour avoir déjà à son actif un nombre impressionnant de reportages effectués à travers la planète, notamment avec l'agence parisienne Gamma, où il a notamment exercé en qualité de chef de service, notre photographe reporter sait de quoi il en retourne et comment s'y prendre pour tenter de rattraper le temps perdu.

C'est pourquoi la variété des modes et des genres ne le préoccupe guère, dans la mesure où il a déjà touché à tout, y compris aux vidéos —telle celle ayant trait au suivi du chantier de réalisation de la Grande Mosquée d'Alger— et aux livres d'art, à l'image de celui intitulé Les phares d'Algérie.



Un sympathique espace dédié à la mémoire d'Alger et de l'Algérie



Se voulant non restrictif dans la distribution des œuvres exposées, Zinou Zebar est prêt, indique-t-il, à accueillir d'autres productions —quel qu'en soit le mode et/ou le genre— émanant d'autres photographes et même quelquefois des artistes peintres, dans la mesure où ces derniers le sollicitent. D'ailleurs, après avoir montré en exemple des livres et tableaux exposés dans la vitrine de son espace, il a tenu à préciser que même si, quelque part, on est tenté de dire que la photographie est pratiquement toujours créative, il est tout aussi évident que cette créativité ne revêt pas les mêmes habits, ni ne présente les mêmes caractéristiques, selon que les intentions de l'initiateur de l'espace en question sont seulement documentaires ou plutôt esthétiques, selon qu'il s'agit de proposer à la lecture des pièces à conviction ou des images-tableaux. Cependant, même dans le cas de ces images à destination artistique, ou plus dans le cas de celles qui aboutissent à l'art sans l'avoir recherché, le choix est grand entre les modes et les genres que propose Zinou Zebar.

Aussi bien, notre photographe reporter a-t-il peut-être opéré un choix préconçu dans cette diversité, lorsqu'il souhaite montrer, à travers les œuvres exposées dans son petit mais ô combien sympathique espace, au moins deux directions actuelles de la tendance lourde de la pratique photographique.

Deux directions, en fait, de la photographie «d'auteur», quels que soient néanmoins les genres, du reportage au portrait, en passant par les vidéos, les livres d'art et les mises en scène. C'est-à-dire que l'auteur fonctionne moins par rapport aux genres ; il s'agit, en fait, de photos qui privilégient des regards élaborés, et cela en vue de créer des images qui peuvent se voir pour leurs seules vertus émotionnelles ou révélatrices, hors de tout contexte informatif. Ce qui se déclare, dès lors, dans cette profusion effective et cette diversification apparente, c'est que la photographie, tous modes et genres confondus, confirme ainsi —entre autres grâce à des auteurs talentueux comme Zinou Zebar— qu'elle est toujours «art», dans la mesure où ses opérateurs transfigurent sciemment le réel, c'est-à-dire le recréent sans chercher à le reproduire...

C'est cette photographie-là, justement, dont les œuvres ont ceci d'inédit et de novateur, cette photographie qu'on aimerait toujours apprécier tant elle donne à percevoir ce qui existe effectivement, comme d'un tableau imaginaire. Un tableau unique dont le thème majeur serait l'inégalable beauté majestueuse de l'Algérie et de sa capitale, Alger.

Kamel Bouslama