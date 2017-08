Animations artistiques dâ€™Ouargla : Cheb Khaled enflamme la scÃ¨ne

Le king du raï Cheb Khaled à enflammé la scène du théâtre de plein air de la ville d’Ouargla, lors de sa production dimanche soir devant un public nombreux et dans une ambiance festive, à l’occasion de la clôture des soirées artistiques organisées dans cette ville du Sud-est du pays. Accompagné de son orchestre, Khaled a gratifié de ses meilleurs tubes le public venu de différentes régions de la wilaya, notamment ses fans qui l’attendaient depuis longtemps dans cette ville.

Dans un superbe encadrement et une ambiance familiale, l'artiste qui a eu un accueil particulier, a entamé son show par ses meilleures chansons, telles que Bakhta, Nssi Nssi, Malha dik elbayda, Rouhi ya wahran et Aïcha. Il a, en outre émerveillé ses fans, notamment des jeunes à travers ses célèbres chansons rythmées, dont "C’est la vie, Didi et El-harba wine.

Lors d’un point de presse organisé avant sa montée sur scène, Cheb Khaled a estimé que le projet de création d’une l’école de musique raï en Algérie avec le concours du ministère de la Culture, permettra, une fois concrétisé, de découvrir de nouveaux talents et de promouvoir davantage la musique raï. Organisées par l’Office national de la culture et de l’information (ONCI), du 15 au 20 août courant, les soirées artistiques d’Ouargla ont drainé un public nombreux venu découvrir des stars et des artistes de la chanson moderne algérienne. (APS)