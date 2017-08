Akli Yahyaten en concert Ã  lâ€™OpÃ©ra dâ€™Alger : Ã©motion et bonheur

La salle Boualem-Bessaieh a vibré dans la soirée de dimanche sous le timbre de la voix du monument de la chanson kabyle, Akli Yahyaten, qui garde toujours la forme et retrouve une seconde jeunesse sur scène. Nombreux, très nombreux étaient ceux qui sont venus assister au concert offert par ce chantre de la chanson kabyle… Il a enchaîné sans interruption deux à trois chansons et a gratifié son public de son registre le plus attendu, pour plaisir de ses fans.

Akli Yahyaten, l'une des figures emblématiques de la chanson kabyle, notamment celle de l'exil et de la patrie tant aimée et chantée, a été l'hôte de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaieh. Lui dont la notoriété n'est plus à prouver, il a tout de même tenu à marquer sa présence. Eh oui, même à 84 ans, il est toujours au meilleur de sa forme, du haut de son âge, quelques rides et quelques cheveux blancs dessinent son visage. L’artiste a offert un beau tableau de son répertoire musical le temps que ce concert a duré. Cette voix suave qui a bercé plusieurs générations réalise une extraordinaire prouesse artistique. Ses fans qui se sont déplacés pour assister à son concert, n'ont pas été déçus. Ils ont tous étaient éblouis par les mémorables chansons d’Akli Yahiatène qui était accompagné de son orchestre, il s'est montré très généreux et répondait humblement à la demande de tous ces jeunes venus voir le maître en train de chanter Jahagh bezzaf damezyan.

Cette célèbre chanson dans laquelle il raconte la mal-vie à laquelle il dû faire face tout jeune, l’exil, un sujet que Da Akli connaît sur le bout des doigts, étant lui-même passé par cette étape combien difficile dans la vie de tous ceux qui ont choisi de partir laissant derrière eux leur patrie, leurs femmes et leurs enfants. Une autre chanson que les fans d'Akli Yahyatène ont eu le plaisir d'écouter est Ya l'menfi. Cette chanson qui traite du même sujet que celle précitée a été, faut-il le rappeler, reprise par plusieurs autres chanteurs, dont Rachid Taha. En assistant au concert donné par ce pilier de la chanson kabyle, une impression vient à l'esprit : Akli Yahyatène ressemble à ses chansons. Cela dans la mesure où ses œuvres demeurent insaisissables et, de surcroît intactes en dépit du temps qui passe et malgré la houle qui souffle sur la chanson algérienne d'expression kabyle. Il faut, cependant, avouer que c'est grâce à ce grand chanteur et ses aînés que la chanson kabyle a résisté aux affres du temps. Par ailleurs, de toutes les chansons les plus chères aux fans d'Akli Yahyatène, Ya el menfi est la plus aimée, voire la plus répandue. Il l’a été composé dans sa cellule, alors qu’il était emprisonné pour son activisme pro-FLN. Le récital qu’Akli Yahyaten a présenté est une invite à la vie et à la nostalgie du temps qui passe. L'interprète de l'inoubliable El Menfi ou encore de Thamurtiw thamurth Idhurar, El-Firak, Aminigh Awal Fahmith, Akham..., a gratifié l'assistance de son riche répertoire, composé de ses nombreuses chansons à l'accent aussi bien festif que nostalgique, des interprétations devenues éternelles tant elles se sont inscrites dans la durée pour leur caractère poétique et leur contenu sémantique, leurs mélodies et leurs paroles. Des chansons avec lesquelles Da Akli a enrichi le répertoire de la chanson algérienne, en particulier la chanson kabyle. Celui qui s'est initié, dans les années 1950, alors qu'il n'était qu'un jeune passionné de musique, un novice, à la chanson aux côtés des grandes voix de l'époque, à l'exemple de Slimane Azem, Zerrouki Allaoua ou encore Cheikh El-Hasnaoui, a fait le bonheur de ses nombreux fans qui ont apprécié le riche et singulier répertoire qu'il leur a dédié. Il a jeté toute l’assitance de sa voix charismatique dans un flot de paroles chaudes rythmées par sa belle voix. L'ambiance était telle que le public s'est laissé emporter sur la cadence des airs entraînants caractérisant chacune des chansons de l'artiste. Il attribue à ses chansons une portée philosophique. Il faut dire qu’il a admirablement investi la scène, en donnant le meilleur de lui-même ; il a interprété avec beaucoup d'émotion ses chansons qui jalonnent sa carrière et ont fait de lui une référence incontestable de la chanson kabyle tant il a su s'imposer au cours de son parcours artistique comme un grand artiste. C'en est un, puisqu'il continue à susciter l'engouement du public, celui-ci demeure toujours emporté par la beauté de la mélodie et la profondeur des paroles que le chanteur sait interpréter. Durant les plus de deux heures qu’a duré ce spectacle musical, le public a été sous le charme des chansons de ce poète à part et d'une grande générosité. Et cela transparaît dans son rapport avec le public transformant la soirée en un moment interactif, puisqu'il a satisfait, à chaque fois, son auditoire, il a répondu aux vœux de ses fans. Une communion parfaite a alors caractérisé la rencontre musicale de cet artiste qui compte parmi les plus populaires avec son public venu réécouter les tubes qui l'ont bercé depuis des dizaines d'années pour les plus âgés. Inas i mlaayun Taos, Thamurthiw, Jahagh bezzef dhameziane, Zrigh ezzine di Michelet, El Fraq bezzaf youar, Aminigh awal fahmith ou encore Yedja yemas… sont entre autres, les titres clamés par les fans. La salle envoûtée saluait Da Akli et battra la mesure avec des applaudissements de plus en plus nourris… Un moment chargé d'émotion pour le grand bonheur de l’assistance.

Sihem Oubraham

Biographie



Né en 1933 à Aït Mendès en Kabylie, le petit Akli qui n’a pas connu les bancs de l’école se retrouve dès l’âge de 12 ans à Alger où, comme de nombreux enfants de son âge, il vit de petits métiers. Au moment de l’armistice en 1945, il est arrêté et séjourne plusieurs mois en Maison de redressement. Il embarque en 1952 pour la France, vit de petits emplois, s’initie à la mandoline et doit retourner en Algérie pour effectuer son service militaire en 1954. Deux ans plus tard, le voilà à nouveau en France où il se fait embaucher chez Citroën, consacre le reste de son temps à la musique et fera la rencontre du compositeur et chef d’orchestre Amraoui Missoum qui l’encourage. Suspecté de collecter des fonds pour le FLN, il fait deux séjours en prison. C’est durant l’un de ces séjours en 1959 qu’il compose Yal Menfi (Le Banni) et Ya Moujarrab, deux sésames écrits en arabe populaire qui lui valent la reconnaissance de ses pairs et lui ouvrent la voie du succès. Deux titres qui figureront au catalogue des "Scopitones", ces fameux juke-boxes qui diffusaient l’ancêtre des vidéo clips dans les cafés maghrébins de Paris, Lyon ou Marseille. D’autres grands succès jalonneront sa carrière dont on peut citer Inas i mlaayun Taos (1959), Thamurthiw (Mon pays) qu’il compose en 1962, Jahagh bezzef dhameziane (Exilé trop jeune), Zrigh ezzine di Michelet (j’ai rencontré la beauté à Michelet), El Fraq bezzaf youar (La séparation est pénible), Aminigh awal fahmith (Je voudrais que tu comprennes) ou encore Yedja yemas (Il a laissé sa mère). .

S. O