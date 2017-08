Littoral oranais : 40 personnes sauvÃ©es de la noyade

Pas moins de 40 personnes parmi les baigneurs ont été sauvées d’une mort certaine, durant les dernières 24 heures au niveau des 33 plages autorisées à la baignade de la wilaya d’Oran, a-t-on appris des services de la Protection civile. Sur un total de 95 interventions effectuées lundi, 40 personnes ont été sauvées d’une mort certaine au niveau des 33 plages autorisées à la baignade du littoral oranais, grâce au dispositif de surveillance mis en place pour cette saison estivale, a indiqué le chargé de la communication de la direction de wilaya de la Protection civile, le lieutenant Abdelkader Bellala signalant que 4 baigneurs ont été sauvés aux Andalouses I et II, 4 autres à Madagh (Boutlélis), 3 à Mers El Hadjadj et 3 autres à Saint Germain (Aïn El Turck). Selon la même source, 47 personnes ont été soignées sur place tandis que 9 autres ont été évacuées vers les structures médicalisées les plus proches. Il a été dénombré, lundi par les services de la protection civile, un flux avoisinant 260.000 estivants durant ces dernières 24 heures, soit une baisse de fréquentation par rapport au week-end dernier qui a enregistré un chiffre de 320.000 estivants, a-t-on relevé. (APS)